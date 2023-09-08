Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 8 вересня 2023 року

Звалище металобрухту. Фото: malkotrading.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Залізо — це найпоширеніший метал на Землі. Він грає одну з ключових ролей у розвитку людства. Із заліза роблять автомобілі, будинки, мости, кораблі та багато іншого. Метали й сплави на основі заліза, марганцю та хрому називаються чорними металами. Зазвичай — це сталі, феросплави та чавуни, які досить легко піддаються переробці. Це означає, що здавши вироби з заліза та чорних металів у пункти прийому вторсировини можна заробити непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг чермету в Україні у вересні.

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Залізо та інші феромагнетики втрачають свої магнітні властивості при нагріванні до певної температури, яка називається точкою Кюрі. Крапка Кюрі для заліза становить 770 градусів Цельсія. Існує кілька причин, через які залізо втрачає свої магнітні властивості при нагріванні. Одна з причин у тому, що з нагріванні збільшується відстань між атомами заліза. Це призводить до того, що магнітні моменти атомів не можуть взаємодіяти один з одним так ефективно, як за низьких температур.

Потік води, що виходить з льодовика Тейлора в Антарктиці має криваво-червоний колір. Водоспад має такий колір через високий вміст оксиду заліза (іржі) у воді. Він живиться від озера Бонні, яке знаходиться під льодовиком. Вода з цього водоймища містить велику кількість оксиду заліза.

Залізо відіграє важливу роль біологічних процесах практично всіх живих істот на Землі. Воно бере участь у перенесенні кисню, оскільки є основою гемоглобіну, який перевозить кисень з легенів до органів та тканин. Крім того, залізо активно залучено до процесів дихання, забезпечуючи організм енергією. Цей метал також необхідний для синтезу білків, граючих ключову роль структурі клітин. Воно бере участь у відновленні пошкодженої ДНК, захищаючи її від впливу вільних радикалів, та підтримує нормальну роботу імунної системи.

Багато хто знає, що при торканні заліза виникає характерний запах, а при вживанні води з залізом можна відчути особливий смак. Цей запах не має безпосереднього відношення до заліза. Вся суть полягає в тому, що при контакті зі шкірою утворюються іони двовалентного заліза. Ці іони перетворюються на тривалентні при руйнуванні ліпідних пероксидів, присутніх на шкірі, і фрагменти цих пероксидів є вихідними матеріалами для утворення запахових молекул. Аналогічна реакція відбувається і при контакті з кров'ю, тому існує припущення, що людина чутлива до цього запаху з давніх-давен, коли ніс був важливим інструментом для виявлення пораненої здобичі.

Залізо — важливий елемент еволюції зірок. У ядрі зірки відбувається термоядерний синтез, у результаті якого з легших елементів утворюються важчі. Цей процес триває доти, доки не утворюється залізо. Залізо є найбільш стабільним елементом у періодичній таблиці, і його синтез потребує більше енергії, ніж синтез будь-якого іншого елемента. Після того, як у ядрі зірки утворюється залізо, термоядерний синтез припиняється. В результаті ядро зірки починає стискатися, і зірка вмирає або перетворюється на наднову.

Як найдорожче здати металобрухт в пункти прийому вторсировини

Здавати брухт у пункти прийому вторинної сировини може бути надзвичайно корисною і вигідною справою. Шляхом переробки використаних металевих виробів можна не лише зменшити екологічні збитки, а й заробити чималі гроші.

Для максимальної вигоди при здачі металобрухту слід виконувати такі дії:

Порівняйте ціни на металобрухт у кількох компаніях з приймання брухту і виберіть ту, яка вам більше підходить. Пошукайте відгуки про обраний пункт приймоу вторсировини в інтернеті, щоб переконатися в його надійності.

Виконайте демонтаж та різку брухту самостійно, оскільки це може збільшити його вартість. Подрібнений брухт зазвичай оцінюється вище, ніж габаритний.

Відсортуйте брухт на вигляд самостійно. Відокремте чорний метал від кольорового та розкладіть кольоровий метал на групи, такі як алюміній, мідь, хром, бронза тощо. Це спростить процес здачі.

Очистіть брухт від засмічення, видаливши бруд, сміття, пластик, ізоляцію, олію та інші домішки.

Зробіть попереднє зважування на контрольних вагах, щоб мати точні дані про вагу брухту, що здається.

Слід зазначити, що максимальну вигоду при здачі чорних і кольорових металів отримують в основному ті, хто має певний досвід у цій сфері. Новачки можуть зіткнутися з несумлінними приймальниками, які будут намагатися обдурити їх на кожному кроці приймання металу. Недобросовісні приймачі можуть використовувати різні способи обману.

Знання про ці методи дозволить новачку контролювати процес здачі брухту на всіх етапах і отримати хороший прибуток від угоди.

Як можуть обдурити новачків при здаванні металобрухту:

Несправедливе зважування

Цей вид обману часто зустрічається у невеликих компаніях і полягає у маніпуляціях із вагами. Існує два основні способи його здійснення:

Цілеспрямоване налаштування вагів шляхом втручання в електромеханічну систему управління. В такому разі оператор вручну вводить коефіцієнти, що зменшують реальний результат зважування. Прошивка електронного обладнання для зміни калібрування. Це призводить до того, що навіть електронні ваги починають показувати бажану вагу.

З використанням цих методів у пункатах прийому вторсировини можуть обдурити, зменшивши реальну вагу на 5-20%. При здачі великих партій, особливо кольорових металів розмір обману може бути суттєвим. Однак довести, що терези показують неправильний результат, надзвичайно складно. Саме тому важливо робити попереднє зважування на контрольних вагах.

Підвищення рівня забруднення

Засмічення — це включення сторонніх матеріалів, які є в металевому брухті, такі як іржа, бруд, пісок, пластик або ізоляція. Часто компанії, що використовують цей метод обману, прагнуть точно визначити вагу брухту, що здається, але при цьому вони маніпулюють коефіцієнтами засміченості, що дозволяє їм знизити реальну вартість брухту на 20-30%.

Завдяки чесному зважуванню клієнт починає довіряти співробітникам пункту приймоу і погоджується на розвантаження металевого брухту. Однак після розвантаження "раптово" стає очевидною велика кількість сторонніх включень. Після чого клієнту залишається лише погодитись, оскільки вантажити брухт назад на вантажну машину виглядає неможливим.

Неправильне визначення виду металу

Ще один метод обману здавачів полягає у неправильному визначенні виду металу. Великі переробні компанії використовують лабораторні аналізи, щоб точно визначити марку сплаву та його якість. Однак невеликі компанії, націлені на максимальний прибуток, часто не виявляють такої пильності і не розрізняють, наприклад, мідь від латуні або сталь від чавуну. Неправильне визначення виду металу може призвести до значної різниці в ціні до 15%.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни по областям України за 1 кг чермету, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 3 до 4,5 грн

Вінницька область — від 4 до 4,4 грн

Дніпропетровська область — від 4,5 до 5 грн

Житомирська область — від 4 до 4,5 грн

Закарпатська область — від 2 до 4 грн

Запорізька область — від 4 до 7,5 грн

Івано-Франківська область — від 3,5 до 4,5 грн

Кіровоградська область — від 3,5 до 4 грн

Львівська область — від 3,5 до 5 грн

Миколаївська область — від 4 до 5 грн

Одеська область — від 3,7 до 5 грн

Полтавська область — від 3,5 до 4,5 грн

Сумська область — від 3 до 4,7 грн

Тернопільська область — від 3 до 3,5 грн

Харківська область — від 3 до 5,5 грн

Хмельницька область — від 3 до 4 грн

Черкаська область — від 3 до 4,5 грн

Чернівецька область — від 3 до 4,5 грн

Чернігівська область — від 2,5 до 3,5 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та міді в Україні у серпні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт золота срібла та бронзи в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни "нержавійку" і латунь в Україні. Здавання металобрухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.