Цены на металлолом черного металла в Украине по состоянию на 8 сентября 2023 года

Свалка металлолома. Фото: malkotrading.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Железо – это самый распространенный металл на Землн. Он играет одну из ключевых ролей в развитии человечества. Из железа делают автомобили, дома, мосты, корабли и многое другое. Металлы и сплавы на основе железа, марганца и хрома называются чёрными металлами. Обычно это стали, ферросплавы и чугуны, которые довольно легко подвергаются переработке. Это означает, что, сдав изделия из железа и черных металлов в пункты приема вторсырья, можно заработать неплохие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг чермета в Украине в сентябре.

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Железо и другие ферромагнетики теряют свои магнитные свойства при нагревании до определенной температуры, называемой точкой Кюри. Точка Кюри для железа составляет 770 градусов Цельсия. Существует несколько причин, по которым железо теряет свои магнитные свойства при нагревании. Одна из причин состоит в том, что при нагревании увеличивается расстояние между атомами железа. Это приводит к тому, что магнитные моменты атомов не могут взаимодействовать друг с другом так эффективно, как при низких температурах.

Поток воды, выходящей из ледника Тейлора в Антарктике, имеет кроваво-красный цвет. Водопад имеет такой цвет из-за высокого содержания оксида железа (ржавчины) в воде. Он питается от озера Бонни, находящегося под ледником. Вода из этого водоема содержит большое количество оксида железа.

Железо играет важную роль в биологических процессах практически всех живых существ на Земле. Оно принимает участие в переносе кислорода, поскольку является основой гемоглобина, который перевозит кислород из легких в органы и ткани. Кроме того, железо активно вовлечено в процессы дыхания, обеспечивая организм энергией. Этот металл также необходим для синтеза белков, играющих ключевую роль в структуре клеток. Оно принимает участие в восстановлении поврежденной ДНК, защищая ее от воздействия свободных радикалов и поддерживает нормальную работу иммунной системы.

Многие знают, что при касании железа возникает характерный запах, а при употреблении воды с железом можно почувствовать особый вкус. Этот запах не имеет прямого отношения к железу. Вся суть состоит в том, что при контакте с кожей образуются ионы двухвалентного железа. Эти ионы превращаются в трехвалентные при разрушении липидных пероксидов, присутствующих на коже, и фрагменты этих пероксидов являются исходными материалами для образования запаховых молекул. Аналогичная реакция происходит и при контакте с кровью, поэтому существует предположение, что человек чувствителен к этому запаху издавна, когда нос был важным инструментом для выявления раненой добычи.

Железо — важный элемент эволюции звезд. В ядре звезды происходит термоядерный синтез, в результате которого из более легких элементов образуются более тяжелые. Этот процесс продолжается, пока не образуется железо. Железо является наиболее стабильным элементом в периодической таблице и его синтез требует больше энергии, чем синтез любого другого элемента. После того как в ядре звезды образуется железо, термоядерный синтез прекращается. В результате ядро звезды начинает сжиматься, и звезда умирает или превращается в сверхновую.

Как дороже всего сдать металлолом в пункты приема вторсырья

Сдавать лом в пункты приема вторичного сырья может быть чрезвычайно полезным и выгодным делом. Путем переработки использованных металлических изделий можно не только снизить экологический ущерб, но и заработать немалые деньги.

Для максимальной выгоды при сдаче металлолома следует выполнять следующие действия:

Сравните цены на металлолом в нескольких компаниях по приему металлолома и выберите ту, которая вам больше подходит. Поищите отзывы об выбранном пункте приема вторсырья в интернете, чтобы убедиться в его надежности.

Выполните демонтаж и резкую лом самостоятельно, так как это может увеличить его стоимость. Измельченный лом обычно оценивается выше, чем габаритный.

Отсортируйте лом по внешнему виду самостоятельно. Отделите черный металл от цветного и разложите цветной металл на группы, такие как алюминий, медь, хром, бронза и т.д. Это упростит процесс сдачи.

Очистите лом от засорения, удалив грязь, мусор, пластик, изоляцию, масло и другие примеси.

Сделайте предварительное взвешивание на контрольных весах, чтобы иметь точные данные о весе сдаваемого лома.

Следует отметить, что максимальную выгоду при сдаче черных и цветных металлов получают в основном те, у кого есть определенный опыт в этой сфере. Новички могут столкнуться с недобросовестными приемщиками, которые будут пытаться обмануть их на каждом шагу приемки металла. Недобросовестные приемники могут использовать разные способы обмана.

Знание об этих методах позволит новичку контролировать процесс сдачи лома на всех этапах и получить хорошую прибыль от сделки.

Как могут обмануть новичков при сдаче металлолома:

Несправедливое взвешивание

Этот вид обмана часто встречается в небольших компаниях и основывается на манипуляциях с весами. Существует два основных способа его осуществления:

Целенаправленная настройка весов путем вмешательства в электромеханическую систему управления. В таком случае оператор вручную вводит коэффициенты, уменьшающие реальный результат взвешивания. Прошивка электронного оборудования для изменения калибровки. Это приводит к тому, что даже электронные весы начинают показывать желаемый вес.

С использованием этих методов в пунктах приема вторсырья могут обмануть, уменьшив реальный вес на 5-20%. При сдаче больших партий, особенно цветных металлов, размер обмана может быть существенным. Однако доказать, что весы показывают неправильный результат, очень сложно. Именно поэтому важно производить предварительное взвешивание на контрольных весах.

Повышение уровня загрязнения

Засор — это включение посторонних материалов, имеющихся в металлическом ломе, таких как ржавчина, грязь, песок, пластик или изоляция. Часто компании, использующие этот метод обмана, стремятся точно определить вес сдаваемого лома, но при этом они манипулируют коэффициентами засоренности, что позволяет им снизить реальную стоимость лома на 20-30%.

Благодаря честному взвешиванию клиент начинает доверять сотрудникам пункта приема и соглашается на разгрузку металлического лома. Однако после разгрузки "внезапно" становится очевидным большое количество посторонних включений. После чего клиенту остается только согласиться, поскольку грузить металлолом обратно на грузовую машину представляется невозможным.

Неправильное определение вида металла

Еще один метод обмана сдатчиков состоит в неправильном определении вида металла. Крупные перерабатывающие компании используют лабораторные анализы, чтобы определить марку сплава и его качество. Однако небольшие компании, нацеленные на максимальную прибыль, часто не проявляющие такую бдительность и могут не различать, например, медь и латунь или сталь и чугун. Неверное определение вида металла может привести к значительной разнице в цене до 15%.

Цены на лом черных металлов в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 3 до 4,5 грн

Винницкая область — от 4 до 4,4 грн

Днепропетровская область — от 4,5 до 5 грн

Житомирская область — от 4 до 4,5 грн

Закарпатская область — от 2 до 4 грн

Запорожская область — от 4 до 7,5 грн

Ивано-Франковская область — от 3,5 до 4,5 грн

Кировоградская область — от 3,5 до 4 грн

Львовская область — от 3,5 до 5 грн

Николаевская область — от 4 до 5 грн

Одесская область — от 3,7 до 5 грн

Полтавская область — от 3,5 до 4,5 грн

Сумская область — от 3 до 4,7 грн

Тернопольская область — от 3 до 3,5 грн

Харьковская область — от 3 до 5,5 грн

Хмельницкая область — от 3 до 4 грн

Черкасская область — от 3 до 4,5 грн

Черновицкая область — от 3 до 4,5 грн

Черниговская область — от 2,5 до 3,5 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в августе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом золота серебра и бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах "нержавейку" и латуне в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.