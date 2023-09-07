Ціна за 1 г золота в Україні у вересні 2023

Золоті вироби на дівчині. Фото: realsimple.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото привертає увагу багатьох людей у світі на протязі тисячолітть. Унікальний колір цього металу став символом краси, величі, багатства, розкоші та успіху. Крім того, золото має виняткову довговічність та вирізняється своєю рідкістю, що робить його ще ціннішим матеріалом. Золото є надійним засобом для збереження та примноження коштів. Крім того, здавання золота у ломбарди може покращити фінансовий стан у скрутні часи, або просто слугувати додатковим джерелом доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у вересні.