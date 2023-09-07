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Ціни на дорогоцінні метали в Україні: скільки коштує золото у вересні

7 вересня 2023 06:40
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціна за 1 г золота в Україні у вересні 2023
Золоті вироби на дівчині. Фото: realsimple.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Золото привертає увагу багатьох людей у світі на протязі тисячолітть. Унікальний колір цього металу став символом краси, величі, багатства, розкоші та успіху. Крім того, золото має виняткову довговічність та вирізняється своєю рідкістю, що робить його ще ціннішим матеріалом. Золото є надійним засобом для збереження та примноження коштів. Крім того, здавання золота у ломбарди може покращити фінансовий стан у скрутні часи, або просто слугувати додатковим джерелом доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у вересні.