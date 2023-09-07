Цена за 1 г золота в Украине в сентябре 2023

Золотые изделия на девушке. Фото: realsimple.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото привлекает внимание многих людей в мире на протяжении тысячелетий. Уникальный цвет этого металла стал символом красоты, величия, богатства, роскоши и удачи. Кроме того, золото обладает исключительной долговечностью и отличается своей редкостью, что делает его еще более ценным материалом. Золото является надежным средством для хранения и умножения средств. Кроме того, сдача золота в ломбарды может улучшить финансовое состояние в трудные времена или просто служить дополнительным источником дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в сентябре.

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Интересные факты о золоте

Золото имеет твердость по шкале Мооса 2,5, что означает, что оно может быть поцарапано большинством других металлов. Из-за своей мягкости золото не подходит для использования в качестве конструкционного материала. Оно используется в основном для изготовления ювелирных изделий, где его красота и долговечность важнее прочности. Тем не менее, мягкость золота также одна из причин популярности. Это делает его легко поддающейся обработкой, что позволяет создавать из него сложные и изящные украшения.

Золото — одна из основ современной мировой экономики. Оно является популярным инвестиционным инструментом и считается хорошим способом уберечь свои сбережения от инфляции и других экономических потрясений.

В среднем в мире выплавляется больше стали в час, чем количество золота, добытое за всю человеческую историю. Мировое производство стали составляет около 1,8 миллиарда тонн в год. В среднем в мире выплавляется около 5,5 миллионов тонн стали в день, или около 1,5 миллионов тонн в час. В то же время в мире за все время было добыто около 190 тысяч тонн золота.

Считается, что в морской воде содержится около 20 миллионов тонн золота. Это около 10% общего запаса этого металла на Земле. Правда, концентрация золота в морской воде очень низкая, лишь около 10-30 частиц на триллион.

В старом Египте золото было священным сплавом, который ассоциировался с богами и богинями. Египтяне верили, что золото — это плоть богов, и что оно обладает магическими свойствами. В древнеегипетской мифологии бог солнца Ра часто изображался в золотом. Это отражало его могущество и божественность. Другие боги и богини, такие как Осирис, Изида и Хатхор, также часто изображались в золотых одеждах или украшениях.

Как сдавать золото в ломбард

Сдача золотых предметов в ломбард — самый простой способ обмена ненужных золотых вещей на деньги. Есть также возможность рассмотреть вариант продажи их коллекционерам или антикварам, однако это имеет смысл только в том случае, если эти предметы имеют художественную или антикварную ценность.

С другой стороны, владельцам брендовых аксессуаров следует рассмотреть возможность продажи на аукционе или обращение к специализированным ломбардам, специализирующимся на брендовых предметах и часах. Эти заведения обычно занимаются более высококачественными предметами, что может увеличить их стоимость.

Различные ломбарды предлагают разные условия приема золотых изделий. В некоторых из них оценка для кредита или продажи оценивается по одному и тому же тарифу, тогда как другие предоставляют более выгодные условия именно для желающих продать свои золотые вещи, а не заложить их. Если вам важна конечная сумма, которую вы получите за свои украшения, и они вам больше не нужны, лучше выбрать ломбард с выгодными условиями для продажи, а не для получения кредита.

Следует отметить, что цена золота в ломбарде обычно ниже, чем в магазине, поскольку здесь не учитывается стоимость ручной работы ювелира. Окончательная стоимость зависит от веса украшения, его состояния и соответствия актуальным модным тенденциям.

Наиболее выгодно сдавать в ломбарды обычные золотые изделия, а также поврежденные или старые кольца и серьги, поскольку они обычно оцениваются исключительно на весе золота. Однако перед сдачей важно учесть, что чистота золотых предметов может повлиять на их оценку.

Чем чище и ближе к стандартному золоту (обычно 24 карата) будут ваши изделия, тем выше будет их стоимость при сдаче в ломбард. Поэтому рекомендуется очистить золотые предметы от загрязнений, пыли и мелких дефектов, чтобы получить максимально возможную цену.

Также неплохо сделать список всех золотых изделий, которые вы собираетесь сдать в ломбард. Укажите их оценочную стоимость, пробу и другие характеристики.

Помните, что ломбарды могут предоставлять разные цены за золото в зависимости от качества, рыночной цены и текущей ситуации на рынке. Будьте внимательны и тщательно проверяйте предложения, прежде чем принимать решение о сдаче золота в ломбард.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2247,30 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2240,56 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2224,83 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 740,87 грн/грамм.

375 проба: 834,31 грн/грамм.

500 проба: 1112,42 грн/грамм.

583 проба: 1297,08 грн/грамм.

585 проба: 1301,53 грн/грамм.

750 проба: 1668,62 грн/грамм.

900 проба: 2002,35 грн/грамм.

916 проба: 2037,94 грн/грамм.

925 проба: 2131,39 грн/грамм.

999 проба: 2222,61 грн/грамм.

999,9 проба: 2224,61 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 875,8 грн/грамм.

375 проба: 891,33 грн/грамм.

500 проба: 1112,42 грн/грамм.

583 проба: 1187,84 грн/грамм.

585 проба: 1451,13 грн/грамм.

750 проба: 1813,76 грн/грамм.

900 проба: 2151,03 грн/грамм.

916 проба: 2483 грн/грамм

958 проба: 2 276,32 грн/грамм

999 проба: 2 637,9 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия и меди в Украине в августе. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом серебра и бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на чермет , " нержавейку " и латунь в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.