Ціни на брухт чорного металу в Україні 20 вересня 2023 року

Звалище брухту. Фото: wixstatic.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали —- це група металів та їх сплавів, основою яких є залізо. Здебільшого до чорних металів відносяться усі види сталей та чавунів. Завдяки їх властивостям чорні метали широко використовуються у промисловості, будівництві, машинобудуванні, транспорті та багатьох інших галузях. Користь чорних металів полягає ще і у тому, що їх можна здати у пункти прийому вторсировини і отримати за це непогані гроші

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у вересні.

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Цікаві факти про залізо, сталь та чавун

Найбільш довгоживучий ізотоп заліза - це 60Fe, з періодом напіврозпаду 2,6 мільйонів років. Це означає, що через 2,6 мільйона років у зразку залишиться лише половина вихідної кількості 60Fe. Через 5,2 мільйона років залишиться лише чверть, і таке інше. А от Найбільш короткоживучий ізотоп заліза — це 54Fe, з періодом напіврозпаду менше 10 хвилин.

Дрібнодисперсне залізо може само собою спалахнути в повітрі. Це відбувається тому, що поверхня таких частинок заліза дуже маленька, але вони мають багато атомів заліза, які можуть взаємодіяти з киснем.

Чавун довгий час був найміцнішим металом, доступним для людини. У 19 столітті розвиток металургійної промисловості призвів до появи сталі, яка має більш високу міцність і пластичність, ніж чавун. Однак чавун, як і раніше, широко використовується в різних галузях промисловості, таких як машинобудування, будівництво та виробництво.

Міст Ідс, побудований у місті Сент-Луїс, штат Міссурі, США, є першим великим інфраструктурним об'єктом у світі, виконаним із сталі. Міст був відкритий у 1874 році і є найдовшим арочним мостом у світі на момент його відкриття. Міст Ідс був побудований за проектом американського інженера-будівельника та винахідника Джеймса Ідса. Він був одним з перших інженерів, які почали використовувати сталь як основний матеріал для будівництва мостів.

Світове виробництво сталі у 2021 році збільшилось на 3,7% порівняно з попереднім роком, досягнувши 1,95 мільярда тонн. Згідно з рейтингом World Steel, десятка країн-лідерів із виробництва сталі включає:

Китай із виробництвом обсягом 1,03 мільярда тонн (зниження на 3% порівняно з 2020 роком). Індія обсягом 118,1 мільйона тонн (збільшення на 17,8%). Японія обсягом 96,3 мільйона тонн (збільшення на 15,8%). США із обсягом 86 мільйонів тонн (збільшення на 18,3%). Росія обсягом 76 мільйонів тонн (збільшення на 6,1%). Південна Корея з обсягом 70,6 млн. тонн (збільшення на 5,2%). Туреччина обсягом 40,4 мільйона тонн (збільшення на 12,7%). Німеччина з обсягом 40,1 млн. тонн (збільшення на 12,3%). Бразилія обсягом 36 мільйонів тонн (збільшення на 14,7%). Іран із обсягом 28,5 мільйона тонн (зниження на 1,8%).

Як правильно здавати металобрухт

Чермети отримують із залізної руди. Але її запаси обмежені, а видобуток потребує багато часу та енергії, що також шкодить довкіллю.

У цій ситуації здавання металобрухту в переробні пункти може бути дуже корисним. Ми можемо переробити використані металеві предмети, заощадивши природні ресурси і навіть заробивши на цьому.

Якщо ви хочете здати металобрухт вперше, зверніть увагу на такі моменти:

Особливу увагу приділіть дрібним деталям та предметам, оскільки вони цінніші для переробників. Їх простіше та дешевше обробляти та транспортувати

В той же час великі конструкції оцінюються нижче, тому що їх перевезення та зважування потребують більших ивтрат. Вартість металобрухту також може зменшитись, якщо потрібно використовувати спеціальне обладнання для їх підготовки до переробки.

Що можна зробити, щоб підготувати металобрухт:

Розділіть його на чорні та кольорові метали.

Відокремте нержавіючу сталь від вуглецевої, оскільки вона цінніша.

Розберіть складні вироби, видаляючи неметалеві частини.

Очистіть брухт від іржі та інших забруднень.

Якщо можливо, розріжте складні конструкції на дрібніші частини.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чермету, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 3,5 грн до 5 грн.

Вінницька область — від 3,5 грн до 5 грн.

Дніпропетровська область — від 2,5 грн до 4,5 грн.

Житомирська область — від 4 грн до 5 грн.

Закарпатська область — від 2,5 грн до 4 грн.

Запорізька область — від 4 грн до 6 грн.

Івано-Франківська область — від 4 грн до 5 грн.

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 4 грн.

Львівська область — від 3,5 грн до 4,5 грн.

Миколаївська область — від 4 грн до 5 грн.

Одеська область — від 4 грн до 5 грн.

Полтавська область — від 4 грн до 5 грн

Сумська область — від 3,5 грн до 5 грн

Тернопільська область — від 3 грн до 3,5 грн

Харківська область — від 3,5 грн до 5 грн

Хмельницька область — від 3 грн до 4 грн

Черкаська область — від 3,5 грн до 4 грн

Чернівецька область — від 3 грн до 4,5 грн

Чернігівська область — від 3 грн до 3,5 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт бронзи, золота та латуні в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні та срібло. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чорний метал "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.