Ціна за 1 г срібла в Україні у вересні 2023

Cрібні вироби на дівчині. Фото: etimg.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Срібло є одним із найбільш перероблюваних металів у світі. Його можна переробляти безкінечно і воно при цьому не буде втрачати своїх властивостей. У середньому близько 30% всього срібла, яке видобувається у світі, використовується для виробництва нових виробів. Решта срібла переробляється із вторинної сировини.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 г срібла в Україні у вересні.

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Цікаві факти про срібло

Срібло є дуже гарним провідником електрики, тому його часто використовують в електроніці. Срібло також стійке до корозії та окислення, що робить його гарним матеріалом для виготовлення контактів та з'єднань.

Срібло цінується у багатьох культурах світу. Воно часто асоціюється з чистотою, святістю та божественністю. У стародавньому Єгипті срібло було символом богині Ісіди, яка вважалася богинею материнства, родючості та магії. Срібло також використовувалося для виготовлення священних предметів, таких як талісмани та амулети. У Стародавній Греції срібло було символом богині Артеміди, яка вважалася богинею полювання, дикої природи та місяця. Срібло також використовувалося для виготовлення монет та прикрас. У християнській культурі срібло часто асоціюється з Дівою Марією. Срібло також використовується для виготовлення церковного начиння та предметів культу.

Срібло має дуже високий коефіцієнт відбиття світла, що становить близько 99%. Воно відбиваэ майже все світло, що падає на нього. Тому цей метал ідеально підходить для виготовлення дзеркал та фотоапаратів. Дзеркала, вкриті сріблом, відбивають світло з високою точністю, що забезпечує чітке зображення. Фотоапарати використовують срібне покриття матрицы, щоб вловлювати більше світла.

У міфах і легендах багатьох народів світу срібло часто згадується як метал, який має містичні властивості. Вважається, що срібло може відлякувати вампірів, злих духів та іншу нечисть.

Ювелірні вироби із срібла часто покривають тонким шаром радію, що захищає виріб від втрати кольору та блиску.

Як найдорожче здати срібло у ломбард

Багато хто думає, що в ломбарди можна приносити лише золоті речі. Але це не так. В ломбарди можна здавати і вироби з інших дорогоцінних металів, наприклад зі срібла. Хоча вартість срібла за грам буде нижчою, ніж у золота, за це все одно можна отримати непогані гроші, якщо вибрати ломбард із добрими умовами.

Остаточна вартість срібних виробів у ломбарді, визначається такими факторами:

Проба матеріалу: Це вказує на зміст срібла у виробі та впливає на його вартість. Висока проба зазвичай означає, що за виріб вам заплатять більше.

Зовнішній вигляд виробу (його стан). Стан та зовнішній вигляд виробу також відіграють роль у оцінюванні виробу. Добре доглянуті та непошкоджені предмети можуть оцінюватися вище.

Загальна вага виробу. Ну і звісно маса срібного виробу має вирішальне значення. Чим більше важить срібний предмет, тим вища його вартість.

Як не дати себе обманути в ломбарді

Іноді при здачі золотих виробів у ломбард співробітники можуть використовувати нечесні методи для маніпуляції вагами та обліку ваги. Також можуть траплятися випадки, коли несумлінний персонал ломбарду, може збрехати про втрату ваги виробом через переплавлення. Ще одним поширеним обманом є зменшення ваги дорогоцінного каміння в кілька разів.

Для того, щоб захистити себе від подібних махінацій, при здачі виробу в ломбард рекомендується:

Очистити прикрасу від дорогоцінного каміння і подати їх окремо;

Перевірити ваги у ломбарді: можна покласти на них монету номіналом 50 копійок, яка важить 4,2 грами;

Ці заходи допоможуть убезпечити вас від можливих недобросовісних практик при здачі дорогоцінних виробів у ломбард.

Крім того, буває таке, що на сайті вказані певні ціни за грам срібла, але при здаванні ці ціни можуть значно відрізнятися. Якщо у ювелірного виробу відсутнє маркування із зазначенням проби, його вартість можуть опустити ще нижче.

Також у ломбарді можуть бути вельми заплутані умови щодо встановлення відсотків за позикою. Наприклад, на перший погляд може здатися, що процентна ставка в перший місяць невисока, але наступні місяці вона суттєво зростає. При цьому ломбард може акцентувати увагу клієнта лише на вигідніших відсотках, і зростання ставки стає несподіваним сюрпризом. Для запобігання таким неприємним ситуаціям важливо ретельно вивчити умови позики та особливості зміни відсоткових ставок, перш ніж погоджуватись на угоду з ломбардом.

Ціни на срібло в Україні

Закупівельні ціни на срібло від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів) — 26,96 грн/г.

Срібло, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів — 25,61 грн/г.

Закупівельні ціни на дорогоцінні метали у брухті від Національного банку України:

375 проба: 9,60 грн/г.

500 проба: 12,81 грн/г.

750 проба: 19,21 грн/г.

800 проба: 20,49 грн/г.

830 проба: 21,26 грн/г.

875 проба: 22,41 грн/г.

900 проба: 23,05 грн/г.

916 проба: 23,46 грн/г.

925 проба: 23,69 грн/г.

960 проба: 24,59 грн/г.

999 проба: 25,58 грн/г.

999,9 проба: 25,61 грн/г.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

500 проба: 14 грн/г.

750 проба: 19,35 грн/г.

875 проба: 28,83 грн/г.

916 проба: 32,24 грн/г.

925 проба: 33, 4грн/г.

999 проба: 35,58 грн/г.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт бронзи, золота та латуні в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чорний метал "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.