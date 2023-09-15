Ціни на металобрухт кольрових металів та бронзу станом на 14 серпня 2023

Брухт бронзи. Фото: cohenusa.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Бронза — це сплав міді з іншими металами, найчастіше з оловом. Вона широко використовується в промисловості та побуті, з неї виготовляються різні вироби, такі як монети, дзвони, прикраси, деталі машин та механізмів. Переробка бронзи позитивно впливає на екологію. При переробці не потрібно видобувати та транспортувати руду, а також створювати нові виробничі потужності. Тому сміливо несіть вироби з бронзи у пункти прийому вторсировини й отримайте за це досить непогані гроші.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг бронзи в Україні у вересні.

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Цікаві факти про бронзу

Стародавні римляни використовували бронзу для запису законів та інших важливих документів. Бронзові дошки були довговічними та стійкими до впливу довкілля, що робило їх для тих часів ідеальним матеріалом для зберігання інформації.

Бронза, отримана зі сплаву міді та берилію, має унікальне поєднання міцності, жорсткості та корозійної стійкості. Вона може бути в 2-3 рази міцнішою за сталі при рівній щільності, а також має високу втомну міцність і стійкість до ударних навантажень.

Бронза є одним із наймузичніших сплавів. Вона має унікальне поєднання властивостей, які роблять її ідеальною для виготовлення музичних інструментів. Бронза має високу щільність, що надає їй гарного тембру і гучності. З бронзи виготовляють дзвони, мідні духові інструменти, струнні інструменти.

Бронза широко використовувалася в архітектурі протягом усієї історії. З неї виготовляють архітектурні прикраси, такі як балюстради, ґрати та інші елементи. Вона надає будинкам вишуканого і розкішного вигляду.

Цей сплав широко використовується у машинобудуванні з ХІХ століття. Бронза використовується для виготовлення різних деталей машин, таких як вали, підшипники, шестірні та інші елементи. Крім того, її використовують для виготовлення деталей електроустаткування, таких як контакти, роз'єми та інші елементи, які повинні бути стійкими до корозії та зношування.

Як найдорожче здати бронзу на брухт

Вартість бронзи у пунктах приймання вторсировини із часом змінюється. Основними факторами, що впливають на ціну цього металу, є його якість та склад. Наприклад, чиста бронза з високим вмістом міді зазвичай оцінюється вище, ніж сплав із низьким вмістом міді.

Також важливо враховувати, що чим більша вага бронзи, яку ви доставляєте в пункт приймання металобрухту, тим більше шансів отримати вигіднішу пропозицію. Стан бронзових виробів також може впливати їхню вартість. Наприклад, бронзові предмети, які не зазнали окислення і перебувають у відмінному стані, можуть мати вищу ціну.

Як відрізнити бронзу від міді:

Бронза, як правило, має більш темний і характерний темно-червоний відтінок, іноді з невеликими коричневими включеннями.

Бронза часто буває твердішою та міцнішою порівняно з міддю.

При обробці мідних виробів гарячим розчином електроліту, такого як хлорид натрію або хлорид заліза, мідь змінює свій колір, стає темнішою, тоді як бронзові деталі змінюють свій колір менш помітно. Крім того, концентрована азотна кислота надасть міді блакитного відтінку, тоді як бронза не виявить такої реакції.

Перед здаванням бронзових виробів на переробку в пункт приймання рекомендується очистити їх від бруду, масел та інших забруднень, а також позбавитися будь-яких вставок з гуми, пластику, дерева тощо. Це допоможе отримати найкращу ціну за вашу бронзу.

Також слід враховувати, що на вартість бронзи може впливати поточний стан металургійного ринку. Економічні та інші фактори можуть викликати коливання цін. Тому слідкуйте за новинами та інформацією про металургійну індустрію, щоб вибрати оптимальний час для продажу бронзових виробів.

Ціни на бронзу в Україні

Середні ціни по областях України за 1 кг бронзи, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 95 до 155 грн.

Вінницька область — від 84 до 145 грн.

Волинська область — від 112 до 124 грн.

Дніпропетровська область — від 98 до 162 грн.

Житомирська область — від 123 до 145 грн.

Закарпатська область — від 86 до 105 грн.

Запорізька область — від 115 до 120 грн.

Івано-Франківська область — від 115 до 122 грн.

Кіровоградська область — від 96 до 118 грн.

Львівська область — від 110 до 150 грн.

Миколаївська область — від 112 до 150 грн.

Одеська область — від 124 до 160 грн.

Полтавська область — від 128 до 153 грн.

Рівненська область — від 85 до 115 грн.

Сумська область — від 112 до 132 грн.

Тернопільська область — від 105 до 149 грн.

Хмельницька область — від 109 до 152 грн.

Черкаська область — від 109 до 132 грн.

Чернівецька область — від 104 до 129 грн.

Чернігівська область — від 100 до 125 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

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