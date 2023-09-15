Цены на металлолом цветных металлов и бронзу по состоянию на 14 августа 2023 года

Лом бронзы. Фото: cohenusa.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Бронза — это сплав меди с другими металлами, чаще всего с оловом. Она широко используется в промышленности и быту, из нее производятся различные изделия, такие как монеты, колокола, украшения, детали машин и механизмов. Переработка бронзы оказывает положительное влияние на экологию. При переработке не нужно извлекать и транспортировать руду, а также создавать новые производственные мощности. Поэтому смело несите изделия из бронзы в пункты приема вторсырья и получите за это достаточно хорошие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг бронзы в Украине в сентябре.

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Интересные факты о бронзе

Древние римляне использовали бронзу для записи законов и других важных документов. Бронзовые доски были долговечны и устойчивы к воздействию окружающей среды, что делало их для тех времен идеальным материалом для хранения информации.

Бронза, полученная из сплава меди и бериллия, имеет уникальное сочетание прочности, жесткости и коррозионной стойкости. Она может быть в 2-3 раза прочнее стали при равной плотности, а также обладает высокой утомительной прочностью и устойчивостью к ударным нагрузкам.

Бронза является одним из самых музыкальных сплавов. Она обладает уникальным сочетанием свойств, которые делают ее идеальной для изготовления музыкальных инструментов. Бронза имеет высокую плотность, что придает ей хороший тембр и громкость. Из бронзы производят колокола, медные духовые инструменты, струнные инструменты.

Бронза широко использовалась в архитектуре на протяжении всей истории. Из нее изготовляют архитектурные украшения, такие как балюстрады, решетки и другие элементы. Она придает домам изысканный и роскошный вид.

Этот сплав широко используется в машиностроении с XIX века. Бронза применяется для изготовления различных деталей машин, таких как валы, подшипники, шестерни и другие элементы. Кроме того, ее используют для изготовления деталей электрооборудования, таких как контакты, разъемы и другие элементы, которые должны быть стойкими к коррозии и износу.

Как дороже всего сдать бронзу на лом

Стоимость бронзы в пунктах приема вторсырья со временем меняется. Основными факторами, влияющими на цену этого металла, являются его качество и состав. К примеру, чистая бронза с высоким содержанием меди обычно оценивается выше, чем сплав с более низким содержанием меди.

Также важно учитывать, что чем больше вес бронзы, которую вы доставляете в пункт приема металлолома, тем больше шансов получить более выгодное предложение. Состояние бронзовых изделий также может влиять на их стоимость. Например, бронзовые предметы, не подвергшиеся окислению и находящиеся в отличном состоянии, могут иметь более высокую цену.

Как отличить бронзу от меди?

Бронза, как правило, имеет более темный и характерный темнокрасный оттенок, иногда с небольшими коричневыми включениями.

Бронза часто бывает более жесткой и крепкой по сравнению с медью.

При обработке медных изделий горячим раствором электролита, такого как хлорид натрия или хлорид железа, медь изменяет свой цвет, становится более темным, тогда как бронзовые детали изменяют свой цвет менее заметно. Кроме того, концентрированная азотная кислота придаст меди голубой оттенок, тогда как бронза не проявит такой реакции.

Перед сдачей бронзовых изделий на переработку в пункты приема рекомендуется очистить их от грязи, масел и других загрязнений, а также избавиться от любых вставок из резины, пластика, дерева и т.д. Это поможет получить лучшую цену за вашу бронзу.

Также следует учесть, что цена бронзы может оказывать влияние на текущее состояние металлургического рынка. Экономические и другие факторы могут вызвать колебания цен. Следите за новостями и информацией о металлургической индустрии, чтобы выбрать оптимальное время для продажи бронзовых изделий.

Цены на бронзу в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг бронзы, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 95 до 155 грн.

Винницкая область — от 84 до 145 грн.

Волынская область — от 112 до 124 грн.

Днепропетровская область — от 98 до 162 грн.

Житомирская область — от 123 до 145 грн.

Закарпатская область — от 86 до 105 грн.

Запорожская область — от 115 до 120 грн.

Ивано-Франковская область — от 115 до 122 грн.

Кировоградская область — от 96 до 118 грн.

Львовская область — от 110 до 150 грн.

Николаевская область — от 112 до 150 грн.

Одесская область — от 124 до 160 грн.

Полтавская область — от 128 до 153 грн.

Ровенская область — от 85 до 115 грн.

Сумская область — от 112 до 132 грн.

Тернопольская область — от 105 до 149 грн.

Хмельницкая область — от 109 до 152 грн.

Черкасская область — от 109 до 132 грн.

Черновицкая область — от 104 до 129 грн.

Черниговская область — от 100 до 125 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом золота серебра и латуни в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл " нержавейку " в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.