Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 12 вересня 2023

Брухт алюмінію. Фото: belsonsteel.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній — це вельми цінний метал, який можна переробляти нескінченну кількість разів без втрати якості. При переробці алюмінію використовується набагато менше енергії, ніж необхідно для виробництва алюмінію з первинної сировини. Переробка алюмінію допомагає не тільки зберегти природні ресурси та знизити викиди парникових газів, а також може допомогти наповнити ваш гаманець додатковими грошима.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у вересні.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній становить 8,80% маси земної кори, поступаючись лише кисню (46,6%) та кремнію (27,7%). Алюміній є третім за поширеністю елементом на Землі, але через свою хімічну активність він не зустрічається у вільному вигляді у природі. Алюміній в основному є у складі мінералів, таких як боксит, нефелін та каолін.

З'єднання алюмінію було виявлено на Місяці та Марсі. На Місяці були виявлені мінерали альбіт, псевдоальбіт та ортоклаз, які містять алюміній. На Марсі були виявлені мінерали олівін, піроксен та плагіоклаз, які також містять алюміній.

Найдавніший виріб, що містить 85% алюмінію, виявили в Єгипті в 1999 році. Це невелика чаша, яка була виготовлена в III столітті н.е. Чаша зроблена зі сплаву алюмінію з міддю та сріблом.

Чистий алюміній має відносно невисоку міцність, тому його використовують у сплавах з іншими металами. Сплави алюмінію мають високу міцність, корозійну стійкість і легкість. На початку XX століття отримані перші сплави сімейства дюралюмінію на алюмінієвій основі з добавками міді та магнію. Цей сплав використовується в авіації, будівництві, машинобудуванні та інших галузях промисловості. Ще одним популярним сплавом алюмінію є силумін. Силумін — сплав алюмінію з кремнієм, який використовується у відливанні корпусів різних механізмів, приладів та деталей побутових приладів.

Алюмінієва банка з-під напою розкладається у ґрунті протягом 80-200 років. Саме тому важливо здавати брухт алюмінію у пункти прийому вторсировини. Переробка алюмінію — це швидший та екологічно безпечний спосіб утилізації алюмінієвих виробів. При переробці алюмінію використовується лише 5% енергії, необхідної для виробництва алюмінію з первинної сировини.

Як правильно здавати алюміній в пункти прийому

Ціни на алюміній при здаванні його в пункти прийому вторинної сировини схильні до коливань і залежать від різних факторів, включаючи вміст домішок і загальний стан металу. Наприклад, найціннішою вважається електротехнічна алюмінієва продукція, що включає проводи, кабелі, розподільні щити і реле. Алюмінієві профілі також можуть принести значний прибуток при здаванні. А от звичайна алюмінієва стружка та алюмінієві банки зазвичай мають нижчу вартість ринку вторинної сировини.

Для максимізації прибутку при здаванні алюмінієвого брухту важливо приділити увагу стану матеріалу. Кожен вид алюмінієвого брухту має свої стандарти якості та зовнішнього вигляду, на які слід звертати увагу.

Ось кілька загальних рекомендацій щодо підготовки алюмінієвого брухту до здавання:

Класифікуйте алюмінієвий брухт залежно від його типу та стану. Це дозволить отримати вищі ціни, оскільки різні види алюмінію мають різну вартість. Очистіть алюмінієвий металобрухт від непотрібних домішок, таких як пластик чи скло. Чим чистіший матеріал, тим більше шансів отримати вищу ціну при здаванні. Бажано позбутися ізоляції на кабелях та проводах. При переплавленні потрібно лише чистий метал, а пластикова або текстильна оболонка може збільшити загальну вагу матеріалу на етапі приймання, що згодом позначиться на його оцінці. Важливо пам'ятати, що деякі пункти прийому вторинної сировини можуть не дуже коректно провести цю операцію, що може бути невигідно для того, хто здає метал. Намагайтеся видалити сліди корозії на металі. Попри те, що алюміній стійкий до іржі, він все ж таки може містити забруднення від інших матеріалів. Найчастіше пункти прийому пропонують вигідніші умови оптовим постачальникам. Тому, якщо є така можливість, краще нагромадити алюмінієвий брухт і здати його оптом для отримання більш високого прибутку.

Ціни на алюміній в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів прийому металобрухту, а також залежно від виду і стану металобрухту:

Київська область — від 26 до 61 грн,

Вінницька область — від 15 до 54 грн,

Волинська область — 15 до 52 грн,

Дніпропетровська область — від 37 до 42 грн,

Житомирська область — від 23 до 45 грн,

Закарпатська область — від 19 до 41 грн,

Запорізька область — від 28 до 63 грн,

Івано-Франківська область — від 17 до 41 грн,

Кіровоградська область — від 23 до 42 грн,

Львівська область — від 22 до 45 грн,

Миколаївська область — від 22 до 41 грн,

Одеська область — від 37 до 64 грн,

Полтавська область — від 37 до 46 грн,

Рівненська область — від 33 до 44 грн,

Сумська область — від 41 до 46 грн,

Тернопільська область від — 21 до 44 грн,

Харківська область — від 27 до 63 грн,

Хмельницька область — від 27 до 44 грн,

Черкаська область — від 21 до 45 грн,

Чернівецька область — від 22 до 47 грн,

Чернігівська область — від 23 до 46 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді в Україні у вересні. Цей метал можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт золота срібла та бронзи в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чорний метал "нержавійку" і латунь в Україні. Здавання металобрухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.