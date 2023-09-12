Цены на алюминий и цветные металлы в Украине по состоянию на 12 сентября 2023

Лом алюминия. Фото: belsonsteel.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Алюминий — это очень ценный металл, который можно перерабатывать бесконечное количество раз без потери качества. При переработке алюминия используется гораздо меньше энергии, чем необходимо для производства алюминия из первичного сырья. Переработка алюминия помогает не только сохранить природные ресурсы и снизить выбросы парниковых газов, но также поможет наполнить ваш кошелек дополнительными деньгами.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг алюминия в Украине в сентябре.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий составляет 8,80% массы земной коры, уступая только кислороду (46,6%) и кремнию (27,7%). Алюминий является третьим по распространенности элементом на Земле, но по своей химической активности он не встречается в свободном виде в природе. Алюминий в основном находится в составе минералов, таких как боксит, нефелин и каолин.

Соединение алюминия было обнаружено на Луне и Марсе. На Луне были обнаружены минералы альбит, псевдоальбит и ортоклаз, содержащие алюминий. На Марсе были обнаружены минералы оливин, пироксен и плагиоклаз, также содержащие алюминий.

Самое древнее изделие, содержащее 85% алюминия, обнаружили в Египте в 1999 году. Оно является небольшой чашей, изготовленной в III веке н.э. Чаша сделана из сплава алюминия с медью и серебром.

Чистый алюминий имеет относительно невысокую прочность, поэтому используется в сплавах с другими металлами. Сплавы алюминия обладают высокой прочностью, коррозионной стойкостью и легкостью. В начале XX века были получены первые сплавы семейства дюралюминий на алюминиевой основе с добавками меди и магния. Этот сплав используется в авиации, строительстве, машиностроении и других отраслях промышленности. Еще одним популярным сплавом алюминия является силумин. Силумин — сплав алюминия с кремнием, который используется в отливке корпусов различных механизмов, приборов и деталей бытовых приборов.

Алюминиевая банка из-под напитка разлагается в почве в течение 80-200 лет. Именно поэтому важно сдавать лом алюминия в пункты приема вторсырья. Переработка алюминия — это более быстрый и экологически безопасный способ утилизации алюминиевых изделий. При переработке алюминия используется всего 5% энергии, необходимой для производства алюминия из первичного сырья.

Как правильно сдавать алюминий в пункты приема

Цены на алюминий при сдаче его в пункты приема вторичного сырья подвержены колебаниям и зависят от разных факторов, включая содержание примесей и общее состояние металла. К примеру, наиболее ценной считается электротехническая алюминиевая продукция, включающая провода, кабели, распределительные щиты и реле. Алюминиевые профили также могут принести значительную прибыль при сдаче. А вот обычная алюминиевая стружка и алюминиевые банки обычно имеют более низкую стоимость рынка вторичного сырья.

Для максимизации прибыли при сдаче алюминиевого лома важно уделить внимание состоянию материала. Каждый вид алюминиевого лома имеет свои стандарты качества и внешнего вида, на которые следует обращать внимание.

Вот несколько общих рекомендаций по подготовке алюминиевого лома к сдаче:

Классифицируйте алюминиевый лом в зависимости от его типа и состояния. Это позволит получить более высокие цены, поскольку разные виды алюминия имеют разную стоимость. Очистите алюминиевый металлолом от ненужных примесей, таких как пластик или стекло. Чем чище материал, тем больше шансов получить более высокую цену при сдаче. Желательно избавиться от изоляции на кабелях и проводах. При переплавке требуется чистый металл, а пластиковая или текстильная оболочка может увеличить общий вес материала на этапе приемки, что впоследствии скажется на его оценке. Важно помнить, что некоторые пункты приема вторичного сырья могут не совсем коррректно провести эту операцию, что может быть невыгодно для сдающего металл. Старайтесь удалить следы коррозии с метала. Несмотря на то что алюминий устойчив к ржавчине, он все же может содержать загрязнение от других материалов. Чаще всего пункты приема предлагают более выгодные условия оптовым поставщикам. Поэтому, если есть такая возможность, лучше накопить алюминиевый лом и сдать его оптом для получения более высокой прибыли.

Цены на алюминий в Украине

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 26 до 61 грн

Винницкая область — от 15 до 54 грн

Волынская область — 15 до 52 грн

Днепропетровская область — от 37 до 42 грн

Житомирская область — от 23 до 45 грн

Закарпатская область — от 19 до 41 грн

Запорожская область — от 28 до 63 грн

Ивано-Франковская область — от 17 до 41 грн

Кировоградская область — от 23 до 42 грн

Львовская область — от 22 до 45 грн

Николаевская область — от 22 до 41 грн

Одесская область — от 37 до 64 грн

Полтавская область — от 37 до 46 грн

Ровенская область — от 33 до 44 грн

Сумская область — от 41 до 46 грн

Тернопольская область от — 21 до 44 грн

Харьковская область — от 27 до 63 грн

Хмельницкая область — от 27 до 44 грн

Черкасская область — от 21 до 45 грн

Черновицкая область — от 22 до 47 грн

Черниговская область — от 23 до 46 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди в Украине в сентябре. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом золота серебра и бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл " нержавейку " и латунь в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.