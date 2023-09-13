Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 13 вересня 2023

Брухт латуні. Фото: belsonsteel.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це сплав міді та цинку, який може містити й невеликі домішки інших металів, таких як олово, алюміній, нікель або свинець. Латунь широко використовується в різних галузях завдяки своїм механічним характеристикам, високій корозійній стійкості та стійкості до високих температур. Переробка латуні є загальноприйнятою практикою і дозволяє заощадити природні ресурси та енергію, а також заробити трохи грошей, яких завжди в наш час не вистачає.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у вересні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь має характерний золотистий відтінок, який може нагадувати золото. Саме тому римляни називали її "оріхалком", що означає "золота мідь". Латунь була відома у Стародавньому Римі з ранніх часів. Вона використовувалася для виготовлення різних виробів, у тому числі посуду, прикрас та монет.

Латунь має бактерицидні властивості, що робить її безпечнішою для використання в громадських місцях. Мідь, основний компонент латуні, є природним антибіотиком. Вона виділяє іони міді, що руйнують клітинні стінки бактерій. Цинк також має антибактеріальні властивості. Дослідження показали, що латунні поверхні очищаються від бактерій у 10 разів швидше, ніж поверхні з алюмінію чи нержавійної сталі.

Колір латуні залежить від співвідношення міді та цинку у сплаві. Чим більше міді у латуні, тим вона жовтіша. Чим більше цинку, тим вона біліша. Додавання інших металів може також впливати на колір латуні. Наприклад, додавання олова надає латуні червоного відтінку, а додавання нікелю — зеленого відтінку.

У Східній Бірмі мешкає народ падаунг, відомий своїм звичаєм витягування шиї за допомогою саме латунних кілець. Дівчата падаунг починають носити кільця у віці 5-7 років. Спочатку надівається одне кільце, потім, зі зростанням дівчинки, кільця додаються. Їх кількість може сягати 25-30.

Латунь, як і будь-який інший метал, піддається окисленню. У процесі окиснення на поверхні латуні утворюється шар оксиду міді, який надає їй темного відтінку. Щоб повернути блиск прикрасам, можна використовувати різні засоби, що містять кислоти. Це може бути, наприклад, сік лимона або оцтова есенція.

Як найдорожче здати латунь у пункти прийому вторсировини

Знання відмінностей між міддю та латунню може допомогти попередньо оцінити вартість цих металів. Мідь є чистим металом, тоді як латунь — це сплав, що містить добавки, такі як олово, марганець та інші метали.

В результаті мідь має більш високу вартість, і її ціна у пунктах приймання брухту вище, ніж ціна латуні. Тим не менш, ціни на латунь також можуть приємно здивувати — вони суттєво вищі, ніж, наприклад, ціни на чермет та нержавійну сталь.

Способи розрізнення міді та латуні:

Візуальне визначення. Почніть із ретельного очищення поверхні металів від бруду, іржі та нальоту. Мідь зазвичай має червоно-рожевий або коричневий відтінок, тоді як латунь має жовтий відтінок, що нагадує колір золота. Інтенсивність жовтого кольору може вказувати на високий вміст цинку у сплаві.

Акустичний метод. Вдарте по металу іншим металевим предметом. Мідь видасть глухий і низький звук, тоді як латунь видасть дзвінкіший звук.

Хімічний аналіз. Застосовуючи соляний розчин, також можна відрізнити мідь від латуні. Краплі розчину на міді просто допоможуть видалити забруднення, тоді як на латуні почне утворюватись білий оксид цинку.

Свердління. Цей метод корисний, якщо ви не збираєтеся використовувати виріб і плануєте здати його на брухт. При свердлінні міді утворюється довга стружка через її м'якість, тоді як свердління латуні призведе до утворення дрібної стружки з гострими краями.

Тип виробу. Іноді можна визначити матеріал за призначенням предмета. Наприклад, інструменти часто виготовляють із латуні через її жорсткість, а мідь застосовується для виробів, що вимагають еластичності або хорошої теплопровідності.

Твердість. Якщо виріб тонкостінний, його твердість може також допомогти у визначенні матеріалу. Мідь гнутиметься, не ламаючись і не утворюючи тріщин, тоді як латунь почне кришитися під механічним впливом. Цей метод також корисний, якщо ви не плануєте використовувати виріб у майбутньому та плануєте здати його на переробку.

Щоб отримати ліпшу ціну при здачі латуні в пункти прийому вторинної сировини, рекомендується слідувати наступним крокам:

Перевірте латунні вироби на наявність сторонніх матеріалів, таких як пластик, гума, дерево та інші неметалеві компоненти. Якщо такі частини є, видаліть їх перед здаванням.

Якщо на поверхні латуні виявлено накип, окислення або забруднення, які можуть вплинути на якість матеріалу, рекомендується також видалити їх. Для цього можна використовувати щітку, абразивні засоби або спеціалізовані металеві очищувачі.

Якщо у вас є різні типи брухту латуні, проведіть їх класифікацію відповідно до вимог пункту прийому. Наприклад, розділіть шматковий і змішаний брухт, а також стружку та інші форми. Це спростить процес приймання та визначення вартості.

Якщо латунь представлена у вигляді великих або довгих деталей, які можна розрізати на дрібніші частини без втрати якості, краще це зробити.

Ціни на латунь в Україні

Середні ціни на 1 кг латуні по областях України згідно з оголошеннями пунктів прийому брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 133 до 159 грн

Вінницька область — від 130 до 138 грн

Волинська область — від 127 до 144 грн

Дніпропетровська область — від 135 до 143 грн

Житомирська область — від 130 до 138 грн

Закарпатська область — від 123 до 137 грн

Запорізька область – від 139 до 161 грн

Івано-Франківська область — від 122 до 143 грн

Кіровоградська область — від 120 до 135 грн

Львівська область — від 122 до 135 грн

Миколаївська область — від 130 до 153 грн

Одеська область — від 145 до 155 грн

Полтавська область — від 128 до 147 грн

Рівненська область — від 121 до 144 грн

Сумська область — від 121 до 145 грн

Тернопільська область — від 121 до 138 грн

Харківська область — від 130 до 160 грн

Хмельницька область – від 125 до 150 грн

Черкаська область — від 124 до 147 грн

Чернівецька область – від 121 до 145 грн

Чернігівська область — від 134 до 155 грн

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт золота срібла та бронзи в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чорний метал "нержавійку" і латунь в Україні. Здавання металобрухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.