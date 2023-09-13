Цены на латунь и цветные металлы в Украине по состоянию на 13 сентября 2023

Лом латуни. Фото: belsonsteel.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав меди и цинка, который может содержать и небольшие примеси других металлов, таких как олово, алюминий, никель или свинец. Латунь широко используется в различных отраслях благодаря своим механическим характеристикам, высокой коррозионной стойкости и стойкости к высоким температурам. Переработка латуни является общепринятой практикой и позволяет сэкономить природные ресурсы и энергию, а также заработать немного денег, которых всегда в наше время не хватает.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в сентябре.

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Интересные факты о латуни

Латунь имеет характерный золотистый оттенок, напоминающий золото. Именно поэтому римляне называли ее "орихалком", что означает "золотая медь". Латунь была известна в Древнем Риме с ранних времен. Она использовалась для изготовления различных изделий, включая посуду, украшения и монеты.

Латунь обладает бактерицидными свойствами, что делает ее более безопасной для использования в общественных местах. Медь, основной компонент латуни, является естественным антибиотиком. Она выделяет ионы меди, разрушающие клеточные стенки бактерий. Цинк также обладает антибактериальными свойствами. Исследования показали, что латунные поверхности очищаются от бактерий в 10 раз быстрее поверхности из алюминия или нержавеющей стали.

Цвет латуни зависит от соотношения меди и цинка в сплаве. Чем больше меди в латуни, тем она желтее. Чем больше цинка, тем она белее. Добавление других металлов может также влиять на цвет латуни. Например, добавление олова придает латуни красный оттенок, а добавление никеля — зеленый оттенок.

В Восточной Бирме обитает народ падаунг, известный своим обычаем вытягивания шеи с помощью латунных колец. Девушки падаунг начинают носить кольца в возрасте 5-7 лет. Сначала надевается одно кольцо, затем, с ростом девочки, колец становится болше. Их количество может достигать 25-30.

Латунь, как и любой другой металл, подвергается окислению. В процессе окисления на поверхности латуни образуется слой оксида меди, придающий ей темный оттенок. Чтобы вернуть блеск украшениям, можно использовать разные средства, содержащие кислоты. Это может быть, например, сок лимона или уксусная эссенция.

Как дороже всего сдать латунь в пункты приема вторсырья

Знание отличий между медью и латунью может помочь предварительно оценить стоимость этих металлов. Медь является чистым металлом, тогда как латунь — это сплав, содержащий добавки, такие как олово, марганец и другие металлы.

В результате медь имеет более высокую стоимость, и ее цена в пунктах приема металлолома выше, чем цена латуни. Тем не менее, цены на латунь также могут приятно удивить — они существенно выше, чем цены на чермет и нержавеющую сталь.

Способы, как отличить медь от латуни:

Визуальное определение. Начните с тщательной очистки металлов от грязи, ржавчины и налета. Медь обычно имеет красно-розовый или коричневый оттенок, в то время как у латуни желтый оттенок, напоминающий цвет золота. Интенсивность желтого цвета может указывать на высокое содержание цинка в сплаве.

Акустический метод. Ударьте по металлу другим металлическим предметом. Медь издаст глухой и низкий звук, тогда как латунь издаст более звонкий звук.

Химический анализ. Используя соляной раствор, также можно отличить медь от латуни. Капли раствора на меди просто помогут удалить загрязнение, в то время как на латуни начнет образовываться белый оксид цинка.

Сверление. Этот метод полезен, если вы не собираетесь использовать изделие и планируете сдать его на металлолом. При сверлении меди образуется длинная стружка из-за ее мягкости, тогда как сверление латуни приведет к образованию мелкой стружки с острыми краями.

Тип изделия. Иногда можно определить материал по назначению предмета. Например, инструменты часто изготавливают из латуни из-за ее жесткости, а медь применяется для изделий, требующих эластичности или хорошей теплопроводности.

Твердость. Если изделие тонкостенное, его жесткость может также помочь в определении материала. Медь будет гнутся, не ломаясь и не образуя трещин, тогда как латунь начнет крошиться под механическим воздействием. Этот метод также полезен, если вы не планируете использовать изделие в будущем и планируете сдать его на переработку.

Чтобы получить лучшую цену при сдаче латуни в пункты приема вторичного сырья, рекомендуется следовать следующим шагам:

Проверьте латунные изделия на наличие посторонних материалов, таких как пластик, резина, дерево и другие неметаллические компоненты. Если такие части есть, удалите их перед сдачей. Если на поверхности латуни обнаружена накипь, окисление или загрязнение, которые могут повлиять на качество материала, рекомендуется удалить их. Для этого можно использовать щетку, абразивные средства или металлические специализированные очистители. Если у вас есть разные типы лома латуни, проведите их классификацию в соответствии с требованиями пункта приема. Например, разделите кусочный и смешанный лом, а также стружку и другие формы. Это упростит процесс приемки и определения стоимости. Если латунь представлена в виде больших или длинных деталей, которые можно разрезать на более мелкие части без потери качества, лучше это сделать.

Цены на латунь в Украине

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 133 до 159 грн

Винницкая область — от 130 до 138 грн

Волынская область — от 127 до 144 грн

Днепропетровская область — от 135 до 143 грн

Житомирская область — от 130 до 138 грн

Закарпатская область — от 123 до 137 грн

Запорожская область — от 139 до 161 грн

Ивано-Франковская область — от 122 до 143 грн

Кировоградская область — от 120 до 135 грн

Львовская область — от 122 до 135 грн

Николаевская область — от 130 до 153 грн

Одесская область — от 145 до 155 грн

Полтавская область — от 128 до 147 грн

Ровенская область — от 121 до 144 грн

Сумская область — от 121 до 145 грн

Тернопольская область — от 121 до 138 грн

Харьковская область — от 130 до 160 грн

Хмельницкая область — от 125 до 150 грн

Черкасская область — от 124 до 147 грн

Черновицкая область — от 121 до 145 грн

Черниговская область — от 134 до 155 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом золота серебра и бронзы в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл " нержавейку " и латунь в Украине. Сдача металлолома в переработку является важным и ответственным шагом.