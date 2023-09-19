Цена за 1 г серебра в Украине в сентябре 2023

Серебряные поделки на девушке. Фото: etimg.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Серебро является одним из самых перерабатываемых металлов в мире. Его можно перерабатывать бесконечно, и оно при этом не будет терять своих свойств. В среднем около 30% всего добываемого в мире серебра используется для производства новых изделий. Остальное серебро перерабатывается из вторичного сырья.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 г серебра в Украине в сентябре.

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Интересные факты о серебре

Серебро очень хороший проводник электричества, поэтому его часто используют в электронике. Серебро также устойчиво к коррозии и окислению, что делает его хорошим материалом для изготовления контактов и соединений.

Серебро ценится во многих культурах мира. Оно часто ассоциируется с чистотой, святостью и божественностью. В древнем Египте серебро было символом богини Исиды, считавшейся богиней материнства, плодородия и магии. Серебро использовалось также для изготовления священных предметов, таких как талисманы и амулеты. В Древней Греции серебро было символом богини Артемиды, считавшейся богиней охоты, дикой природы и луны. Серебро использовалось также для изготовления монет и украшений. В христианской культуре серебро часто ассоциируется с Девой Марией. Серебро также используется для изготовления церковной утвари и предметов культа.

Серебро имеет очень высокий коэффициент отражения света около 99%. Оно отражает почти весь падающий на него свет. Потому этот металл идеально подходит для изготовления зеркал и фотоаппаратов. Зеркала, покрытые серебром, отражают свет с высокой точностью, что обеспечивает четкое изображение. Фотоаппараты используют серебряное покрытие матрицы, чтобы улавливать больше света.

В мифах и легендах многих народов мира серебро часто упоминается как металл, обладающий мистическими свойствами. Считается, что серебро может отпугнуть вампиров, злых духов и прочую нечисть.

Ювелирные изделия из серебра часто покрывают тонким слоем радия, защищающим изделие от потери цвета и блеска.

Как дороже всего сдать серебро в ломбард

Многие думают, что в ломбарды можно приносить только золотые вещи. Но это не так. В ломбарды можно сдавать и изделия из других драгоценных металлов, например из серебра. Хотя стоимость грамма будет ниже, чем у золота, за это все равно можно получить неплохие деньги, если выбрать ломбард с хорошими условиями.

Окончательная стоимость серебряных изделий в ломбарде определяется следующими факторами:

Проба материала Это указывает на содержание серебра в изделии и влияет на его стоимость. Высокая проба обычно означает, что за изделие вам заплатят больше.

Внешний вид изделия (его состояние). Состояние и внешний вид изделия также играют роль в оценке изделия. Хорошо ухоженные и неповрежденные предметы могут оцениваться выше.

Общий вес изделия. Ну и конечно масса серебряного изделия имеет решающее значение. Чем больше весит серебряный предмет, тем выше его стоимость.

Как не дать себя обмануть в ломбарде

Иногда при сдаче золотых изделий в ломбард сотрудники могут использовать нечестные методы манипуляции весами и учета веса. Также могут происходить случаи, когда недобросовестный персонал ломбарда может соврать о потере веса изделием из-за переплавки. Еще одним распространенным обманом является уменьшение веса драгоценных камней в несколько раз.

Для того чтобы защитить себя от подобных махинаций, при сдаче изделия в ломбард рекомендуется:

Очистить украшение от драгоценных камней и подать их по отдельности;

Проверить весы в ломбарде: можно положить на них монету номиналом 50 копеек, она весит 4,2 грамма.

Эти меры помогут обезопасить вас от возможных недобросовестных практик при сдаче драгоценных изделий в ломбард.

Кроме того, бывает такое, что на сайте указаны определенные цены за сдаваемый грамм серебра, но на практике эти цены могут значительно отличаться. Если у ювелирного изделия отсутствует маркировка с указанием пробы, его стоимость могут опустить еще ниже.

Также в ломбарде могут быть весьма запутаные условия по установлению процентов по ссуде. К примеру, на первый взгляд может показаться, что процентная ставка в первый месяц невысока, но последующие месяцы она может существенно вырасти. При этом ломбард может акцентировать внимание клиента только на более выгодных процентах, и рост ставки становится неожиданным сюрпризом. Для предотвращения таких неприятных ситуаций важно тщательно изучить условия займа и особенности изменения процентных ставок, прежде чем соглашаться с ломбардом.

Цены на серебро в Украине.

Закупочные цены на серебро от Национального банка Украины :

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами) — 26,96 грн/ч.

Серебро, не отвечающее требованиям качества банковских металлов — 25,61 грн/ч.

Закупочные цены на драгоценные металлы в металлоломе от Национального банка Украины :

375 проба: 9,60 грн/ч.

500 проба: 12,81 грн/ч.

750 проба: 19,21 грн/ч.

800 проба: 20,49 грн/ч.

830 проба: 21,26 грн/ч.

875 проба: 22,41 грн/ч.

900 проба: 23,05 грн/ч.

916 проба: 23,46 грн/ч.

925 проба: 23,69 грн/ч.

960 проба: 24,59 грн/ч.

999 проба: 25,58 грн/ч.

999,9 проба: 25,61 грн/ч.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

500 проба: 14 грн/ч.

750 проба: 19,35 грн/ч.

875 проба: 28,83 грн/ч.

916 проба: 32,24 грн/ч.

925 проба: 33, 4грн/ч.

999 проба: 35,58 грн/ч.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом бронзы , золота и латуни в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл " нержавейку " в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.