Ціна за 1 г золота в Україні у вересні 2023

Золоті вироби у шкатулці. Фото: gatsbyjewellery.co.uk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото є одним із найпопулярніших металів у світі. Його цінять за розкішний зовнішній вигляд, довговічність, стійкість до корозії та окислення, а також за його рідкість. Золото вважається безпечним активом, який зберігає свою цінність у періоди економічної нестабільності. У 2022 році світовий попит на золото збільшився на 18% і сягнув 4741 тонни, що є максимумом з 2011 року.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у вересні.

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Цікаві факти про золото

Чисте золото, тобто золото 999 проби, має дуже високу пластичність та м'якість. Через це воно легко деформується, дряпається і втрачає форму. Щоб підвищити міцність золота, до нього додають інші метали, такі як мідь, срібло, паладій та нікель. Залежно кількості доданих металів, золото може мати різну пробу. Наприклад, золото 585 проби містить 58,5% чистого золота та 41,5% інших металів, зазвичай міді. Золото 750 проби містить 75% чистого золота та 25% інших металів.

У тілі середньої дорослої людини міститься близько 10 мг золота. З них близько 5 мг міститься в кістках, близько 2 мг — у печінці, близько 2 мг — в інших органах та тканинах, а близько 1 мг — у крові.

Слово "золото" в Біблії зустрічається більш ніж 400 разів. Воно зустрічається у Старому та Новому Завітах, як символічно, так і в контексті оповідань про реальні події. Золото часто асоціюється з благородством, багатством та духовною цінністю.

Нью-Йоркський федеральний резервний банк є одним із найбільших сховищ золота у світі. У його сховищі зберігається близько 7000 тонн золота, що становить близько 10% офіційних світових золотих резервів. Це найбільша кількість золота, що зберігається в одному місці. Золотосховище Федерального резервного банку Нью-Йорка розташоване на глибині 24 метри під будівлею банку.

Аурофобія – це ірраціональний страх золота. Люди з аурофобією відчувають сильний страх або тривогу, побачивши золото, навіть якщо воно не становить ніякої реальної загрози.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Будь-яка людина, яка досягла віку повноліття (18 років), може взяти позику в ломбарді, використовуючи своє золото як заставу або продавши його.

Відомо, що ломбарди приймають золото за нижчою ціною, ніж ціна вироба в ювелірних магазинах. У вартість ювелірних виробів у магазинах включаються не лише сировина, а й оплата праці ювеліра, який створив виріб на замовлення магазину.

В ломбарди також можна принести золоті вироби із коштовним камінням. Щоправда при оцінці не враховується вага каменів та загальний стан прикраси.

Наявність на виробі проби на ваших виробах також не є важливою, за потреби працівники ломбарду проведуть перевірку проби на місці. Однак слід пам'ятати, що якщо ваш виріб пошкоджений, він буде оцінений тільки як брухт.

При цьому слід пам'ятати, що не всі золоті вироби можна здати в ломбард. У ломбарди не можна здавати такі предмети:

Золото та інші дорогоцінні метали у формі самородків, пластин, дротів чи деталей.

Елементи зубопротезування.

Відходи з дорогоцінних металів, такі як стружка та спили.

Сусальне золото.

Ордени та медалі, що містять золото та інші цінні метали.

Золото у вигляді деталей лабораторного призначення та елементів для промислового використання.

Ювелірні напівфабрикати.

Що потрібно знати перед походом у ломбард:

Якщо ви хочете, щоб вам заплатили більше грошей за вашу прикрасу в ломбарді, скажіть одразу, що хочете її продати, а не залишити у заставу. Таким чином, оцінка може бути вищою.

Слід очистити золоті речі від бруду, пилу та інших забруднень. Це може допомогти отримати якнайбільше грошей за них.

Ломбарди можуть пропонувати різні ціни за золото, залежно від якості, поточної ціни на ринку та обстановки в економіці. Уважно порівнюйте пропозиції, перш ніж вирішити продати своє золото в ломбарді.

При здаванні золота обов'язково необхідно мати з собою паспорт. По-перше, щоб працівники ломбарду могли переконатися, що людина, яка продає золото, досягла віку 18 років. По-друге, всіх, хто продає золото, реєструють у спеціальній книзі-реєстрі.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2220,46 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаним виробниками до стандартів якості: 2213,80 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2198,26 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 732,02 грн/грам.

375 проба: 824,35 грн/грам.

500 проба: 1099,13 грн/грам.

583 проба: 1281,59 грн/грам.

585 проба: 1285,98 грн/грам.

750 проба: 1648,70 грн/грам.

900 проба: 1978,43 грн/грам.

916 проба: 2013,61 грн/грам.

925 проба: 2105,93 грн/грам.

999 проба: 2196,06 грн/грам.

999,9 проба: 2198,04 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 849,3 грн/грам.

375 проба: 949,79 грн/грам.

500 проба: 1266,53 грн/грам.

583 проба: 1454,23 грн/грам.

585 проба: 1457,84 грн/грам.

750 проба: 1869,01 грн/грам.

900 проба: 2197,6 грн/грам.

916 проба: 2433 грн/грам

958 проба: 2449,51 грн/грам

999 проба: 2289,98грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт міді та алюмінію в Україні у вересні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповіли, скільки коштує, брухт бронзи срібла та латуні в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чорний метал "нержавійку" в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.