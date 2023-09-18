Цена за 1 г золота в Украине в сентябре 2023

Золотое кольцо с фианитами. Фото: gatsbyjewellery.co.uk

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото является одним из популярнейших металлов в мире. Его ценят за роскошный внешний вид, долговечность, стойкость к коррозии и окислению, а также его редкость. Золото считается безопасным активом, сохраняющим свою ценность в периоды экономической нестабильности. В 2022 году мировой спрос на золото увеличился на 18% и достиг 4741 тонн, что является максимумом с 2011 года.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в сентябре.

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Интересные факты о золоте

Чистое золото, то есть золото 999 пробы, обладает очень высокой пластичностью и мягкостью. Поэтому оно легко деформируется, царапается и теряет форму. Чтобы повысить прочность золота, к нему добавляют другие металлы, такие как медь, серебро, палладий и никель. В зависимости от количества добавленных металлов, золото может иметь разную пробу. К примеру, золото 585 пробы содержит 58,5% чистого золота и 41,5% других металлов, обычно меди. Золото 750 пробы содержит 75% чистого золота и 25% других металлов.

В теле среднего взрослого человека содержится около 10 мг золота. Из них около 5 мг содержится в костях, около 2 мг – в печени, около 2 мг – в других органах и тканях, а около 1 мг – в крови.

Слово "золото" в Библии встречается более 400 раз. Оно встречается в Ветхом и Новом Заветах как символически, так и в контексте рассказов о реальных событиях. Золото часто ассоциируется с благородством, богатством и духовными ценностями.

Нью-Йоркский федеральный резервный банк является одним из самых больших хранилищ золота в мире. В хранилище хранится около 7000 тонн золота, что составляет около 10% официальных мировых золотых резервов. Это самое большое количество золота, хранящегося в одном месте. Золотохранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка расположено на глубине 24 метра под зданием банка.

Аурофобия – это иррациональный ужас золота. Люди с аурофобией испытывают сильный страх или тревогу, увидев золото, даже если оно не представляет никакой реальной угрозы.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Любой человек, достигший возраста совершеннолетия (18 лет), может взять ссуду в ломбарде, используя свое золото как залог или продав его.

Известно, что ломбарды принимают золото по более низкой цене, чем цена изделия в ювелирных магазинах. В стоимость ювелирных изделий в магазинах включаются не только сырье, но и оплата труда ювелира, создавшего предмет по заказу магазина.

В ломбарды можно принести золотые изделия с драгоценными камнями. Правда, при оценке не учитывается вес камней и общее состояние украшения.

Наличие на изделии пробы на ваших изделиях также не важно, при необходимости работники ломбарда проведут проверку пробы на месте. Однако следует помнить, что если ваше украшение повреждено, оно будет оценено только как лом.

При этом следует помнить, что все золотые изделия можно сдать в ломбард. В ломбарды нельзя сдавать следующие предметы:

Золото и другие металлы в форме самородков, пластин, проволок или деталей.

Элементы зубопротезирования.

Отходы из драгоценных металлов, такие как стружка и спил.

Сусальное золото.

Ордена и медали, содержащие золото и другие ценные металлы.

Золото в виде лабораторных деталей и элементов для промышленного использования.

Ювелирные полуфабрикаты.

Что нужно знать перед походом в ломбард:

Если вы хотите, чтобы вам заплатили больше денег за ваше украшение в ломбарде, скажите сразу, что хотите его продать, а не оставить в залог. Таким образом, оценка может быть выше.

Следует очистить золотые вещи от грязи, пыли и других загрязнений. Это может помочь получить как можно больше денег за них.

Ломбарды могут предлагать разные цены за золото в зависимости от качества, текущей цены на рынке и обстановки в экономике. Внимательно сравнивайте предложения, прежде чем решить продать свое золото в ломбарде.

При сдаче золота обязательно необходимо иметь с собой паспорт. Во-первых, чтобы работники ломбарда могли убедиться, что человек, продающий золото, достиг 18 лет. Во-вторых, всех продающих золото регистрируют в специальной книге-реестре.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2220,46 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанным производителями до стандартов качества: 2213,80 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2198,26 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 732,02 грн/грамм.

375 проба: 824,35 грн/грамм.

500 проба: 1099,13 грн/грамм.

583 проба: 1281,59 грн/грамм.

585 проба: 1285,98 грн/грамм.

750 проба: 1648,70 грн/грамм.

900 проба: 1978,43 грн/грамм.

916 проба: 2013,61 грн/грамм.

925 проба: 2105,93 грн/грамм.

999 проба: 2196,06 грн/грамм.

999,9 проба: 2198,04 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 849,3 грн/грамм.

375 проба: 949,79 грн/грамм.

500 проба: 1266,53 грн/грамм.

583 проба: 1454,23 грн/грамм.

585 проба: 1457,84 грн/грамм.

750 проба: 1869,01 грн/грамм.

900 проба: 2197,6 грн/грамм.

916 проба: 2433 грн/грамм

958 проба: 2449,51 грн/грамм

999 проба: 2289,98грн./грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом бронзы серебра и латуни в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл " нержавейку " в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.