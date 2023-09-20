Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Цены на чермет в Украине: сколько стоит 1 кг металлолома в сентябре arrow

Цены на чермет в Украине: сколько стоит 1 кг металлолома в сентябре

20 сентября 2023 06:40
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на металлолом черного металла в Украине 20 сентября 2023 года
Свалка металлолома. Фото: wixstatic.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Черные металлы — это группа металлов и их сплавов, основой которых является железо. В основном к черным металлам относятся все виды сталей и чугунов. Благодаря их свойствам черные металлы широко используются в промышленности, строительстве, машиностроении, транспорте и многих других отраслях. Польза черных металлов еще и в том, что их можно сдать в пункты приема вторсырья и получить за это неплохие деньги.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома черных металлов в Украине в сентябре.

Читайте также:

Интересные факты о железе, стали и чугуне

Наиболее долгоживущий изотоп железа – это 60Fe, с периодом полураспада 2,6 миллионов лет. Это означает, что через 2,6 миллиона лет в образце останется только половина исходного количества 60Fe. Через 5,2 миллиона лет останется только четверть, и так далее. А вот самый короткоживущий изотоп железа – это 54Fe, с периодом полураспада менее 10 минут.

Мелкодисперсное железо может само собой вспыхнуть в воздухе. Это происходит потому, что поверхность таких частиц железа очень маленькая, но у них много атомов железа, которые могут взаимодействовать с кислородом.

Чугун долгое время был самым крепким металлом, доступным для человека. В 19 веке развитие металлургической промышленности привело к появлению стали, имеющей более высокую прочность и пластичность, чем чугун. Однако чугун по-прежнему широко используется в различных отраслях промышленности, таких как машиностроение, строительство и производство.

Мост Идс, построенный в Сент-Луисе, штат Миссури, США, является первым крупным инфраструктурным объектом в мире, выполненным из стали. Мост был открыт в 1874 году и является самым длинным арочным мостом в мире на момент его открытия. Мост Идс был построен по проекту американского инженера-строителя и изобретателя Джеймса Идса. Он был одним из первых инженеров, которые стали использовать сталь в качестве основного материала для строительства мостов.

Мировое производство стали в 2021 году увеличилось на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,95 млрд тонн. Согласно рейтингу World Steel, десятка стран-лидеров по производству стали включает:

  1. Китай с производством в объеме 1,03 миллиарда тонн (снижение на 3% по сравнению с 2020 годом).
  2. Индия в объеме 118,1 миллиона тонн (увеличение на 17,8%).
  3. Япония в объеме 96,3 миллиона тонн (увеличение на 15,8%).
  4. США с объемом 86 миллионов тонн (увеличение на 18,3%).
  5. Россия в объеме 76 миллионов тонн (увеличение на 6,1%).
  6. Южная Корея с объемом 70,6 млн тонн (увеличение на 5,2%).
  7. Турция в объеме 40,4 миллиона тонн (увеличение на 12,7%).
  8. Германия с объемом 40,1 млн тонн (увеличение на 12,3%).
  9. Бразилия в объеме 36 миллионов тонн (увеличение на 14,7%).
  10. Иран с объемом 28,5 миллионов тонн (снижение на 1,8%).

Как правильно сдавать металлолом

Черметы получают из стальной руды. Но ее запасы ограничены, а добыча требует много времени и энергии, что также вредит окружающей среде.

В этой ситуации сдача металлолома в перерабатывающие пункты может быть очень полезна. Мы можем переработать использованные металлические предметы, сэкономив природные ресурсы и даже заработав на этом.

Если вы хотите сдать металлолом впервые, обратите внимание на следующие моменты:

Особое внимание уделите мелким деталям и предметам, поскольку они более ценны для переработчиков. Их проще и дешевле обрабатывать и транспортировать

В то же время большие конструкции оцениваются ниже, так как их перевозка и взвешивание требуют больших затрат. Стоимость металлолома также может снизиться, если нужно использовать специальное оборудование для их подготовки к переработке.

Что можно сделать, чтобы подготовить металлолом:

  • Разделите его на черные и цветные металлы.
  • Отделите нержавеющую сталь от углеродистой, поскольку она более ценна.
  • Разберите сложные изделия, удаляя неметаллические части.
  • Очистите лом от ржавчины и других загрязнений.
  • По возможности разрежьте сложные конструкции на более мелкие части.

Цены на лом черных металлов в Украине.

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 3,5 грн до 5 грн.

Винницкая область — от 3,5 грн до 5 грн.

Днепропетровская область — от 2,5 грн до 4,5 грн.

Житомирская область — от 4 грн до 5 грн.

Закарпатская область — от 2,5 грн до 4 грн.

Запорожская область — от 4 грн до 6 грн.

Ивано-Франковская область — от 4 грн до 5 грн.

Кировоградская область — от 3,5 грн до 4 грн.

Львовская область — от 3,5 грн до 4,5 грн.

Николаевская область — от 4 грн до 5 грн.

Одесская область — от 4 грн до 5 грн.

Полтавская область — от 4 грн до 5 грн

Сумская область — от 3,5 грн до 5 грн

Тернопольская область — от 3 грн до 3,5 грн

Харьковская область — от 3,5 грн до 5 грн

Хмельницкая область — от 3 грн до 4 грн

Черкасская область — от 3,5 грн до 4 грн

Черновицкая область — от 3 грн до 4,5 грн

Черниговская область — от 3 грн до 3,5 грн

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом бронзы , золота и латуни в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине и серебро . Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл " нержавейку " в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз