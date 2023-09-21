Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 21 сентября 2023

Медный лом. Фото: dawsonrecyclinganddisposalinc.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь – это очень ценный металл, используемый в широком спектре продуктов, включая электронику, строительство, машиностроение и другие отрасли. Добыча меди из рудников является дорогостоящим и энергозатратным процессом, поэтому переработка этого метала — это более рентабельный и экологически безопасный способ его получения. А еще, сдавая цветные металлы, можно заработать достаточно хорошие деньги. Собственно, медь является одним из самых дорогих металлов, которые принимают в пунктах приема вторсырья.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в сентябре.

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Интересные факты о меди

В одном автомобиле используется более километра медной проволоки. Длина медной проволоки в автомобиле зависит от его размера и комплектации. В среднем, в одном автомобиле используется от 1,5 до 2,5 км медной проволоки.

В промышленном производстве медь занимает третье место после железа и алюминия. В 2022 году мировое производство меди составило около 20 миллионов тонн. Основными производителями меди являются Китай, Чили, США, Перу и Индонезия.

В 1544 году Генрих VIII снизил содержание серебра в серебряных шиллингах с 90% до 40%. Чтобы сохранить размер и вес монет, при нем стали чеканить монеты из меди, покрытой тонким слоем серебра. Серебро быстро стиралось, особенно на наиболее выступающих частях, таких как нос, уши и подбородок. Поэтому Генрих VIII получил прозвище "старый медный нос". Это прозвище было распространено в народе и часто использовалось в политической сатире. В 1552 году, после смерти Генриха VIII, его преемники вернулись к чеканке серебряных шиллингов.

Медь имеет зеленый цвет при окислении из-за образования оксида меди, также известного как малахит. Малахит представляет собой зеленый минерал, образующийся в результате окисления меди в присутствии воды и углекислого газа. В результате реакции образуется оксид меди, имеющий зеленовато-голубой цвет.

Медь является относительно дорогим металлом, поэтому ее переработка экономически выгодна. Переработанная медь имеет такое же качество, как и медь, полученная из рудников. Она может быть использована для производства новых изделий или восстановления старых. В 2022 году в мире было переработано около 11 миллионов тонн медного лома. Это составляет около 4/5 всех медных изделий в мире.

Как правильно сдавать медь на пунктах приема

Как упоминалось ранее, медь является ценным металлом, находящим применение в различных отраслях промышленности. Цены на медь на пунктах приема вторичных материалов могут значительно изменяться в зависимости от различных факторов, таких как состояние материала, наличие примесей, его форма и место сдачи.

Чтобы получить максимальное вознаграждение при сдаче медного лома, важно выполнить несколько простых шагов перед тем, как отвезти его на пункт приема вторичных материалов. К примеру, рекомендуется очистить медные изделия от других материалов и других металлов. Также следует помнить, что медные кабели с сильными окисленными покрытиями могут иметь более низкую стоимость. Поэтому изоляцию с таких кабелей лучше не снимать, бросая их к огню.

Пункты приема готовы принимать различные виды меди, такие как кабели, обмотки от двигателей и трансформаторов, медное сантехническое оборудование, медные трубы, резервуары от кондиционеров и теплообменники с медными трубками.

Цены на металлолом в Украине в сентябре

Средние цены по областям Украины за 1 кг чермета, согласно объявлениям пунктов приема металлолома, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 190 до 240 грн;

Винницкая область — от 170 до 220 грн;

Днепропетровская область — от 190 до 235 грн;

Житомирская область — от 170 до 210 грн;

Закарпатская область — от 165 до 195 грн;

Запорожская область — от 200 до 220 грн;

Ивано-Франковская область — от 180 до 210 грн;

Кировоградская область — от 165 до 195 грн;

Львовская область — от 170 до 200 грн;

Николаевская область — от 200 до 225 грн;

Одесская область — от 210 до 260 грн;

Полтавская область — от 210 до 235 грн;

Сумская область — от 170 до 200 грн;

Тернопольская область — от 160 до 190 грн;

Харьковская область — от 190 до 250 грн;

Хмельницкая область — от 200 до 240 грн;

Черкасская область — от 170 до 200 грн;

Черновицкая область — от 165 до 195 грн;

Черниговская область — от 210 до 250 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом меди и алюминия в Украине в сентябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказали, сколько стоит, лом бронзы, золота и латуни в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине и серебро. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черный металл "нержавейку" в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.