Селена Гомес розповіла про стосунки із Бенні Бланко

Селена Гомес зізналась, чому перестала приховувати коханого
Популярна американська співачка та бізнесвумен Селена Гомес зізналася, чому вона дозволила світові дізнатися про їхні стосунки із Бенні Бланко. Зірка раніше тримала своє особисте життя в таємниці.
Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню The Hollywood Reporter.
Селена Гомес про свої стосунки
Селена розповіла шанувальниками про свої стосунки із музичним продюсером Бенні Бланко тому, що вперше в житті так щиро закохалася.
"Думаю, із ним я почуваюся у безпеці й бачу майбутнє з цією людиною", — відверто відповіла Гомес.
Зірка почала зустрічатися з Бланко в липні 2023 року, але вони приховували свій роман до грудня того ж року.
Хоча вони з Бланко почали зустрічатися лише минулого року, вони знають одне одного вже багато років, навіть разом працювали з J. Balvin і Tainy над піснею "I Can't Get Enough" 2019 року. Вони дружили більше 10 років.
Раніше Селена Гомес показала свій романтичний вікенд із коханим у Діснейленді. А також співачка відповіла на хейт через те, що не може мати дітей.
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