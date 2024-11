Селена Гомес розповіла про стосунки із Бенні Бланко

Співачка Селена Гомес з бойфрендом Бенні Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez/

Популярна американська співачка та бізнесвумен Селена Гомес зізналася, чому вона дозволила світові дізнатися про їхні стосунки із Бенні Бланко. Зірка раніше тримала своє особисте життя в таємниці.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню The Hollywood Reporter.

Селена Гомес про свої стосунки

Селена розповіла шанувальниками про свої стосунки із музичним продюсером Бенні Бланко тому, що вперше в житті так щиро закохалася.

"Думаю, із ним я почуваюся у безпеці й бачу майбутнє з цією людиною", — відверто відповіла Гомес.

Зірка почала зустрічатися з Бланко в липні 2023 року, але вони приховували свій роман до грудня того ж року.

Хоча вони з Бланко почали зустрічатися лише минулого року, вони знають одне одного вже багато років, навіть разом працювали з J. Balvin і Tainy над піснею "I Can't Get Enough" 2019 року. Вони дружили більше 10 років.

Раніше Селена Гомес показала свій романтичний вікенд із коханим у Діснейленді. А також співачка відповіла на хейт через те, що не може мати дітей.