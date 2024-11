Селена Гомес рассказала об отношениях с Бенни Бланко

Певица Селена Гомес с бойфрендом Бенни Бланко. Фото: instagram.com/selenagomez/

Популярная американская певица и бизнес-вумен Селена Гомес призналась, почему она позволила миру узнать об их отношениях с Бенни Бланко. Звезда раньше держала свою личную жизнь в тайне.

Об этом она рассказала в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Читайте также:

Селена Гомес о своих отношениях

Селена рассказала поклонникам о своих отношениях с музыкальным продюсером Бенни Бланко потому, что впервые в жизни так искренне влюбилась.

"Думаю, с ним я чувствую себя в безопасности и вижу будущее с этим человеком", — откровенно ответила Гомес.

Звезда начала встречаться с Бланко в июле 2023 года, но они скрывали свой роман до декабря того же года.

Хотя они с Бланко начали встречаться только в прошлом году, они знают друг друга уже много лет, даже вместе работали с J. Balvin и Tainy над песней "I Can't Get Enough" в 2019 году. Они дружили больше 10 лет.

Ранее Селена Гомес показала свой романтический уик-энд с любимым в Диснейленде. А также певица ответила на хейт из-за того, что не может иметь детей.