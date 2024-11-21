Селена Гомес рассказала об отношениях с Бенни Бланко

Селена Гомес призналась, почему перестала скрывать любимого
Популярная американская певица и бизнес-вумен Селена Гомес призналась, почему она позволила миру узнать об их отношениях с Бенни Бланко. Звезда раньше держала свою личную жизнь в тайне.
Об этом она рассказала в интервью изданию The Hollywood Reporter.
Селена Гомес о своих отношениях
Селена рассказала поклонникам о своих отношениях с музыкальным продюсером Бенни Бланко потому, что впервые в жизни так искренне влюбилась.
"Думаю, с ним я чувствую себя в безопасности и вижу будущее с этим человеком", — откровенно ответила Гомес.
Звезда начала встречаться с Бланко в июле 2023 года, но они скрывали свой роман до декабря того же года.
Хотя они с Бланко начали встречаться только в прошлом году, они знают друг друга уже много лет, даже вместе работали с J. Balvin и Tainy над песней "I Can't Get Enough" в 2019 году. Они дружили больше 10 лет.
Ранее Селена Гомес показала свой романтический уик-энд с любимым в Диснейленде. А также певица ответила на хейт из-за того, что не может иметь детей.
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