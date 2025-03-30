Находка на улице — что делать и можно ли оставить себе чужую вещь

Человек передает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Многие хотя бы раз в жизни находили потерянные вещи — мобильные телефоны, украшения, сумки или другие предметы. В таких случаях может возникнуть соблазн оставить находку себе. Однако возникает вопрос, не будут ли иметь такие действия правовых последствий.

О том, могут ли украинцы получить право собственности на находку и что для этого нужно, отмечается в Гражданском кодексе Украины.

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Что считается находкой

Находкой является имущество, которое владелец потерял непреднамеренно, а другое лицо нашло. Порядок действий в такой ситуации регулируется Гражданским кодексом Украины. Если вы нашли утерянную вещь, нужно:

Как можно быстрее сообщить ее владельцу или лицу, которое ее потеряло, и вернуть найденное. Если вещь обнаружена в общественном месте или транспорте, ее следует передать ответственному работнику учреждения или транспорта. Если владельца установить невозможно, сообщите о находке в органы местного самоуправления или полицию.

Человеку, который нашел вещь, разрешено хранить ее, но он несет ответственность за потерю или повреждение, если это произошло из-за его умышленных действий или небрежности.

Можно ли получить право собственности на находку

Действительно, право собственности на найденную вещь можно получить, но только при определенных условиях. Если в течение шести месяцев владелец не появился и не заявил о своих правах, тот, кто нашел вещь, может стать ее владельцем. Это возможно, при следующих условиях:

Владельца не удалось установить. Владелец или его представитель не обратились за вещью в полицию или органы местной власти.

Если человек не хочет приобретать право собственности, он может официально отказаться, подав заявление в местный совет. В таком случае находка переходит в собственность территориальной общины.

Можно ли получить вознаграждение за находку

Тот, кто вернул найденную вещь ее законному владельцу или тому, кто приобрел на нее право собственности, может требовать компенсацию расходов, связанных с ее хранением, поиском владельца и тому подобное.

Кроме того, человек, который нашел вещь, имеет право на вознаграждение в размере до 20% ее стоимости. Если владелец обещал вознаграждение за возвращение утерянного предмета, оно выплачивается в соответствии с этим обещанием. Однако право на вознаграждение теряется, если тот, кто нашел вещь, не сообщил о ней или пытался скрыть факт находки.

Ранее мы писали, что многие пары длительное время живут вместе без официального брака. За этот период они могут приобретать совместное имущество, которое в случае расставания придется делить.

Также мы рассказывали, что в Украине передача наследства или дарения имущества облагается налогом независимо от его типа — будь то жилье, транспортное средство или другие активы. Размер сбора определяется степенью родства между наследодателем и наследником.