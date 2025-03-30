Знахідка на вулиці — що робити та чи можна залишити собі чужу річ

Людина передає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Багато хто хоча б раз у житті знаходив загублені речі — мобільні телефони, прикраси, сумки чи інші предмети. У таких випадках може виникнути спокуса залишити знахідку собі. Однак виникає питання, чи не матимуть такі дії правових наслідків.

Про те, чи можуть українці отримати право власності на знахідку та що для цього потрібно, зазначається у Цивільному кодексі України.

Читайте також:

Що вважається знахідкою

Знахідкою є майно, яке власник втратив ненавмисно, а інша особа знайшла. Порядок дій у такій ситуації регулюється Цивільним кодексом України. Якщо ви знайшли загублену річ, потрібно:

Якнайшвидше повідомити її власника або особу, яка її загубила, та повернути знайдене. Якщо річ виявлено у громадському місці чи транспорті, її слід передати відповідальному працівнику установи або транспорту. Якщо власника встановити неможливо, повідомте про знахідку органи місцевого самоврядування чи поліцію.

Людині, яка знайшла річ, дозволено зберігати її, але вона несе відповідальність за втрату чи пошкодження, якщо це сталося через її умисні дії або недбалість.

Чи можна отримати право власності на знахідку

Дійсно, право власності на знайдену річ можна отримати, але лише за певних умов. Якщо протягом шести місяців власник не з’явився та не заявив про свої права, той, хто знайшов річ, може стати її власником. Це можливо, за таких умов:

Власника не вдалося встановити. Власник або його представник не звернулися по річ у поліцію чи органи місцевої влади.

Якщо людина не хоче набувати право власності, вона може офіційно відмовитися, подавши заяву в місцеву раду. У такому разі знахідка переходить у власність територіальної громади.

Чи можна отримати винагороду за знахідку

Той, хто повернув знайдену річ її законному власнику або тому, хто набув на неї право власності, може вимагати компенсацію витрат, пов’язаних із її зберіганням, пошуком власника тощо.

Крім того, людина, яка знайшла річ, має право на винагороду в розмірі до 20% її вартості. Якщо власник обіцяв винагороду за повернення загубленого предмета, вона виплачується відповідно до цієї обіцянки. Проте право на винагороду втрачається, якщо той, хто знайшов річ, не повідомив про неї або намагався приховати факт знахідки.

Раніше ми писали, що чимало пар тривалий час живуть разом без офіційного шлюбу. За цей період вони можуть набувати спільне майно, яке у разі розставання доведеться ділити.

Також ми розповідали, що в Україні передача спадщини або дарування майна оподатковується незалежно від його типу — чи це житло, транспортний засіб або інші активи. Розмір збору визначається ступенем спорідненості між спадкодавцем та спадкоємцем.