Прогноз погоди на травень — якою буде погода впродовж місяця

Весна у Києві. Фото: УНІАН

Травень в Україні цьогоріч обіцяє бути вкрай мінливим. Синоптики прогнозують, що температура повітря впродовж місяця змінюватиметься від прохолодних до літніх, майже спекотних показників, а погода нерідко буде дощовою та грозовою.

Новини.LIVE розповість про те, якою буде погода в травні по Україні.

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Прогноз погоди на травень в Україні у 2025 році

За прогнозами Укргідрометцентру, середньомісячна температура у травні 2025 року буде вищою за кліматичну норму на +1,5...2 °С і становитиме приблизно +15...+19 °С. Трохи прохолодніше буде у гірських районах — +12...+14 °С. Кількість опадів прогнозується в межах 35–76 мм, а на Прикарпатті — до 138 мм.

На початку місяця очікується комфортна погода з денною температурою +14...+20 °С, нічною — +4...+10 °С. Заморозки малоймовірні, однак за дослідженнями Укргідрометцентру, такі зниження температур можливі навіть ще до 25 травня. У другій декаді травня у південних регіонах і на Закарпатті розпочнеться кліматичне літо — середньодобова температура перевищить +15 °С.

Травень буде багатим на грози

Метеоролог Ігор Кібальчич уточнює, що попри весняну пору, погода нерідко нагадуватиме літню: у багатьох регіонах часто будуть сильні грози, а температура вдень може сягати спекотних позначок до +30...+32 °С. Проте тривалих періодів спеки не буде. В окремі дні, особливо на заході та півночі країни, ймовірні короткочасні похолодання, нічні температури можуть знижуватись до +1...+7 °С, а в гірських районах — навіть до заморозків.

За його словами, з 4–5 травня в Україні почнуться затяжні циклони: почнуться дощі, подекуди з грозами, градом та шквальним вітром.

У першій половині місяця на півдні й сході можливі короткочасні спекотні дні з температурою до +33 °С. Друга половина травня буде стабільнішою: атмосферний тиск зросте, кількість опадів зменшиться, а небо частіше буде ясним.

У середньому в Україні травнева температура триматиметься в межах +13...+17 °С. У південно-східних областях буде на 1–1,5 °С вище за норму.

Також Ігор Кібальчич прогнозує, що у травні буде багато дощів, проте, це корисно для екології та природи — так мінімізуються ризики пожеж в екосистемах через посуху.

"За рахунок активної циклонічної діяльності та грозових процесів, опадів у травні очікується відчутно більше норми, в середньому на 25 – 75%. У рівнинній місцевості випаде 45 – 90 мм опадів, у Карпатах та горах Криму до 100 – 150 мм. Це має компенсувати їхній дефіцит у попередні місяці та створить сприятливі умови для зростання та розвитку рослин, а також суттєво знизить ризики природних пожеж", — повідомив метеоролог.

Погода в травні по Україні — прогноз по регіонах країни

Погодні прогнози порталів meteo.ua та Meteoprog також підтверджують мінливість погоди впродовж травня. На заході очікуються сильні зливи та грози, а місцями — похолодання до +10 °С удень.

На заході України після короткочасного тепла з +20...+22 °С очікуються затяжні зливи, особливо в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Температура тимчасово знизиться до +10...+12 °С.

Погода у Львові на травень. Фото: скриншот Метеопрог

На півночі країни вже з початку травня будуть дощі й хмарна погода, проте без різкого холоду. Вдень — до +19 °С, уночі — +12 °С. У другій половині місяця опадів поменшає.

Погода в Києві у травні. Фото: скриншот

У центральних регіонах України впродовж травня буде поступове потепління до +24 °С, загалом дощі прогнозуються у трьох хвилях: 9—14, 16—19 та 21–27 травня. Найменше опадів — на Дніпропетровщині.

Прогноз погоди у Дніпрі на травень. Фото: скриншот

На сході спочатку в травні похолоднішає, а потім різко потеплішає. Донеччина та Луганщина будуть найтеплішими, вдень подекуди до +28 °С, дощів буде небагато.

Погода в Харкові на травень. Фото: скриншот

В Одеській області та Криму прогнозують прохолодний травень — +15...+20 °С та значні опади в другій половині місяця. Водночас у Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях буде тепліше — до +26 °С, але наприкінці травня теж очікуються сильні зливи. Втім вже наприкінці місяця на півдні буде спекотно.

Прогноз погоди у травні в Одесі. Фото: скриншот

Нагадаємо, астросиноптики склали прогноз магнітних бур на травень. Впродовж місяця буде декілька потужних бур.

Також синоптики склали прогноз погоди на перші дні травня — в деяких регіонах різко похолоднішає.