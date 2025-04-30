Прогноз погоди на травень — якою буде погода впродовж місяця

Різкі перепади температури та грози — якою буде погода в травні
Травень в Україні цьогоріч обіцяє бути вкрай мінливим. Синоптики прогнозують, що температура повітря впродовж місяця змінюватиметься від прохолодних до літніх, майже спекотних показників, а погода нерідко буде дощовою та грозовою.
Новини.LIVE розповість про те, якою буде погода в травні по Україні.
Прогноз погоди на травень в Україні у 2025 році
За прогнозами Укргідрометцентру, середньомісячна температура у травні 2025 року буде вищою за кліматичну норму на +1,5...2 °С і становитиме приблизно +15...+19 °С. Трохи прохолодніше буде у гірських районах — +12...+14 °С. Кількість опадів прогнозується в межах 35–76 мм, а на Прикарпатті — до 138 мм.
На початку місяця очікується комфортна погода з денною температурою +14...+20 °С, нічною — +4...+10 °С. Заморозки малоймовірні, однак за дослідженнями Укргідрометцентру, такі зниження температур можливі навіть ще до 25 травня. У другій декаді травня у південних регіонах і на Закарпатті розпочнеться кліматичне літо — середньодобова температура перевищить +15 °С.
Травень буде багатим на грози
Метеоролог Ігор Кібальчич уточнює, що попри весняну пору, погода нерідко нагадуватиме літню: у багатьох регіонах часто будуть сильні грози, а температура вдень може сягати спекотних позначок до +30...+32 °С. Проте тривалих періодів спеки не буде. В окремі дні, особливо на заході та півночі країни, ймовірні короткочасні похолодання, нічні температури можуть знижуватись до +1...+7 °С, а в гірських районах — навіть до заморозків.
За його словами, з 4–5 травня в Україні почнуться затяжні циклони: почнуться дощі, подекуди з грозами, градом та шквальним вітром.
У першій половині місяця на півдні й сході можливі короткочасні спекотні дні з температурою до +33 °С. Друга половина травня буде стабільнішою: атмосферний тиск зросте, кількість опадів зменшиться, а небо частіше буде ясним.
У середньому в Україні травнева температура триматиметься в межах +13...+17 °С. У південно-східних областях буде на 1–1,5 °С вище за норму.
Також Ігор Кібальчич прогнозує, що у травні буде багато дощів, проте, це корисно для екології та природи — так мінімізуються ризики пожеж в екосистемах через посуху.
"За рахунок активної циклонічної діяльності та грозових процесів, опадів у травні очікується відчутно більше норми, в середньому на 25 – 75%. У рівнинній місцевості випаде 45 – 90 мм опадів, у Карпатах та горах Криму до 100 – 150 мм. Це має компенсувати їхній дефіцит у попередні місяці та створить сприятливі умови для зростання та розвитку рослин, а також суттєво знизить ризики природних пожеж", — повідомив метеоролог.
Погода в травні по Україні — прогноз по регіонах країни
Погодні прогнози порталів meteo.ua та Meteoprog також підтверджують мінливість погоди впродовж травня. На заході очікуються сильні зливи та грози, а місцями — похолодання до +10 °С удень.
На заході України після короткочасного тепла з +20...+22 °С очікуються затяжні зливи, особливо в Івано-Франківській і Чернівецькій областях. Температура тимчасово знизиться до +10...+12 °С.
На півночі країни вже з початку травня будуть дощі й хмарна погода, проте без різкого холоду. Вдень — до +19 °С, уночі — +12 °С. У другій половині місяця опадів поменшає.
У центральних регіонах України впродовж травня буде поступове потепління до +24 °С, загалом дощі прогнозуються у трьох хвилях: 9—14, 16—19 та 21–27 травня. Найменше опадів — на Дніпропетровщині.
На сході спочатку в травні похолоднішає, а потім різко потеплішає. Донеччина та Луганщина будуть найтеплішими, вдень подекуди до +28 °С, дощів буде небагато.
В Одеській області та Криму прогнозують прохолодний травень — +15...+20 °С та значні опади в другій половині місяця. Водночас у Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях буде тепліше — до +26 °С, але наприкінці травня теж очікуються сильні зливи. Втім вже наприкінці місяця на півдні буде спекотно.
Нагадаємо, астросиноптики склали прогноз магнітних бур на травень. Впродовж місяця буде декілька потужних бур.
Також синоптики склали прогноз погоди на перші дні травня — в деяких регіонах різко похолоднішає.
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