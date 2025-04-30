Коли магнітні бурі у травні 2025 року — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2025 року Землю накриє серія сильних магнітних бур, які можуть стати справжнім випробуванням для метеозалежних людей. Тож варто заздалегідь дізнатися, у які дні очікуються найнебезпечніші геошторми, та як підготуватися, щоб мінімізувати їх вплив на самопочуття та здоров'я.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на травень 2025 року.

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Календар магнітних бур на травень 2025:

1 травня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 2 травня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 3 травня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 4 травня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 5 травня — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 6 травня — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 7 травня — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 8 травня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 9 травня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 10 травня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 11 травня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 12 травня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 13 травня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 14 травня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 15 травня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 16 травня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 17 травня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 18 травня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 19 травня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 20 травня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 21 травня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 22 травня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 23 травня — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 24 травня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 25 травня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 26 травня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 27 травня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 28 травня — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 29 травня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 30 травня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 31 травня — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм.

Важливо розуміти, що це лише попередній прогноз фахівців, який впродовж місяця може змінитися, адже нові спалахи на Сонці, які провокують магнітні бурі на Землі, можуть виникнути у будь-який момент.

Спалахи на Сонці, що викликають магнітні бурі. Фото: Unsplash

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Під час магнітних бур багато людей стикаються з погіршенням самопочуття. Найпоширеніші симптоми:

головний біль;

запаморочення;

дратівливість;

втома;

перепади настрою;

проблеми зі сном;

підвищений тиск.

Особливо чутливими до геомагнітних коливань є літні люди, вагітні жінки, діти та ті, хто має хронічні серцево-судинні захворювання.

Дівчина страждає від головного болю. Фото: freepik.com

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я та самопочуття

Щоб зменшити негативний вплив геоштормів, варто дотримуватись простих та корисних правил:

Пити більше чистої води. За декілька днів до та після магнітних бур зменшити споживання кофеїну. Уникати важкої, жирної їжі та фастфуду. Уникати стресів і перенавантажень. Займатися легкими фізичними вправами. Спати не менше 7-8 годин.

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