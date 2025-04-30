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Магнитные бури в мае 2025 — какие даты несут страшную опасность

30 апреля 2025 08:02
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Когда магнитные бури в мае 2025 года — подробный календарь опасных дат
Влияние магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В мае 2025 года Землю накроет серия сильных магнитных бурь, которые могут стать настоящим испытанием для метеозависимых людей. Поэтому стоит заранее узнать, в какие дни ожидаются самые опасные геоштормы, и как подготовиться, чтобы минимизировать их влияние на самочувствие и здоровье.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили подробное расписание магнитных бурь на май 2025 года.

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Магнитные бури в мае 2025 года — подробное расписание на месяц

Календарь магнитных бурь на май 2025 года:

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  • 1 мая — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 2 маяK-индекс 4, магнитная буря средней силы;
  • 3 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 4 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 5 маяK-индекс 5, мощная магнитная буря;
  • 6 маяK-индекс 5, мощная магнитная буря;
  • 7 маяK-индекс 5, мощная магнитная буря;
  • 8 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 9 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 10 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 11 мая K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 12 мая K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 13 мая K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 14 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 15 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 16 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 17 мая K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 18 мая K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 19 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 20 мая K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 21 мая K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 22 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 23 мая — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 24 мая K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 25 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 26 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 27 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 28 мая K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 29 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 30 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 31 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм.

Важно понимать, что это лишь предварительный прогноз специалистов, который в течение месяца может измениться, ведь новые вспышки на Солнце, что провоцируют магнитные бури на Земле, могут возникнуть в любой момент.

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Магнитные бури в мае 2025 года — подробное расписание на месяц
Вспышки на Солнце, вызывающие магнитные бури. Фото: Unsplash

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Во время магнитных бурь многие люди сталкиваются с ухудшением самочувствия. Самые распространенные симптомы:

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  • головная боль;
  • головокружение; головокружение;
  • раздражительность;
  • усталость;
  • перепады настроения;
  • проблемы со сном;
  • повышенное давление.

Особенно чувствительными к геомагнитным колебаниям являются пожилые люди, беременные женщины, дети и те, кто имеет хронические сердечно-сосудистые заболевания.

 

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Как магнитные бури влияют на самочувствие
Девушка страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье и самочувствие

Чтобы уменьшить негативное влияние геоштормов, следует придерживаться простых и полезных правил:

  1. Пить больше чистой воды.
  2. За несколько дней до и после магнитных бурь уменьшить потребление кофеина.
  3. Избегать тяжелой, жирной пищи и фастфуда.
  4. Избегать стрессов и перенапряжения.
  5. Заниматься легкими физическими упражнениями.
  6. Спать не менее 7-8 часов.

Также предлагаем вам ознакомиться с лунным календарем дел на май 2025 года, который поможет выбрать лучшие даты последнего месяца весны.

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