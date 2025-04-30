Когда магнитные бури в мае 2025 года — подробный календарь опасных дат

Магнитные бури в мае 2025 — какие даты несут страшную опасность
В мае 2025 года Землю накроет серия сильных магнитных бурь, которые могут стать настоящим испытанием для метеозависимых людей. Поэтому стоит заранее узнать, в какие дни ожидаются самые опасные геоштормы, и как подготовиться, чтобы минимизировать их влияние на самочувствие и здоровье.
Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили подробное расписание магнитных бурь на май 2025 года.
Магнитные бури в мае 2025 года — подробное расписание на месяц
Календарь магнитных бурь на май 2025 года:
- 1 мая — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
- 2 мая — K-индекс 4, магнитная буря средней силы;
- 3 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 4 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 5 мая — K-индекс 5, мощная магнитная буря;
- 6 мая — K-индекс 5, мощная магнитная буря;
- 7 мая — K-индекс 5, мощная магнитная буря;
- 8 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 9 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 10 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 11 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 12 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 13 мая — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
- 14 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 15 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 16 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 17 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 18 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 19 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 20 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 21 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 22 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 23 мая — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
- 24 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 25 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 26 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 27 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 28 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
- 29 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 30 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
- 31 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм.
Важно понимать, что это лишь предварительный прогноз специалистов, который в течение месяца может измениться, ведь новые вспышки на Солнце, что провоцируют магнитные бури на Земле, могут возникнуть в любой момент.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Во время магнитных бурь многие люди сталкиваются с ухудшением самочувствия. Самые распространенные симптомы:
- головная боль;
- головокружение; головокружение;
- раздражительность;
- усталость;
- перепады настроения;
- проблемы со сном;
- повышенное давление.
Особенно чувствительными к геомагнитным колебаниям являются пожилые люди, беременные женщины, дети и те, кто имеет хронические сердечно-сосудистые заболевания.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье и самочувствие
Чтобы уменьшить негативное влияние геоштормов, следует придерживаться простых и полезных правил:
- Пить больше чистой воды.
- За несколько дней до и после магнитных бурь уменьшить потребление кофеина.
- Избегать тяжелой, жирной пищи и фастфуда.
- Избегать стрессов и перенапряжения.
- Заниматься легкими физическими упражнениями.
- Спать не менее 7-8 часов.
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