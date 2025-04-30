Когда магнитные бури в мае 2025 года — подробный календарь опасных дат

Влияние магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2025 года Землю накроет серия сильных магнитных бурь, которые могут стать настоящим испытанием для метеозависимых людей. Поэтому стоит заранее узнать, в какие дни ожидаются самые опасные геоштормы, и как подготовиться, чтобы минимизировать их влияние на самочувствие и здоровье.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили подробное расписание магнитных бурь на май 2025 года.

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Календарь магнитных бурь на май 2025 года:

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1 мая — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 2 мая — K-индекс 4, магнитная буря средней силы ;

— ; 3 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 4 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 5 мая — K-индекс 5, мощная магнитная буря ;

— ; 6 мая — K-индекс 5, мощная магнитная буря ;

— ; 7 мая — K-индекс 5, мощная магнитная буря ;

— ; 8 мая — K-индекс 4, магнитная буря средней силы ;

; 9 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 10 мая — K-индекс 4, магнитная буря средней силы ;

; 11 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 12 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 13 мая — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 14 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 15 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 16 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 17 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 18 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы ;

; 19 мая — K-индекс 4, магнитная буря средней силы ;

; 20 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы ;

; 21 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы ;

; 22 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 23 мая — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 24 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 25 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 26 мая — K-индекс 4, магнитная буря средней силы ;

; 27 мая — K-индекс 4, магнитная буря средней силы ;

; 28 мая — K-индекс 4,магнитная буря средней силы ;

; 29 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 30 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 31 мая — K-индекс 3, слабый солнечный шторм.

Важно понимать, что это лишь предварительный прогноз специалистов, который в течение месяца может измениться, ведь новые вспышки на Солнце, что провоцируют магнитные бури на Земле, могут возникнуть в любой момент.

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Вспышки на Солнце, вызывающие магнитные бури. Фото: Unsplash

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Во время магнитных бурь многие люди сталкиваются с ухудшением самочувствия. Самые распространенные симптомы:

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головная боль;

головокружение; головокружение;

раздражительность;

усталость;

перепады настроения;

проблемы со сном;

повышенное давление.

Особенно чувствительными к геомагнитным колебаниям являются пожилые люди, беременные женщины, дети и те, кто имеет хронические сердечно-сосудистые заболевания.

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Девушка страдает от головной боли. Фото: freepik.com

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье и самочувствие

Чтобы уменьшить негативное влияние геоштормов, следует придерживаться простых и полезных правил:

Пить больше чистой воды. За несколько дней до и после магнитных бурь уменьшить потребление кофеина. Избегать тяжелой, жирной пищи и фастфуда. Избегать стрессов и перенапряжения. Заниматься легкими физическими упражнениями. Спать не менее 7-8 часов.

Также предлагаем вам ознакомиться с лунным календарем дел на май 2025 года, который поможет выбрать лучшие даты последнего месяца весны.

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