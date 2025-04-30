Прогноз погоды на май — какой будет погода в течение месяца

Весна в Киеве. Фото: УНИАН

Май в Украине в этом году обещает быть крайне изменчивым. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в течение месяца будет меняться от прохладных до летних, почти жарких показателей, а погода нередко будет дождливой и грозовой.

Новини.LIVE расскажет о том, какой будет погода в мае по Украине.

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Прогноз погоды на май в Украине в 2025 году

По прогнозам Укргидрометцентра, среднемесячная температура в мае 2025 года будет выше климатической нормы на +1,5...2 °С и составит примерно +15...+19 °С. Немного прохладнее будет в горных районах — +12...+14 °С. Количество осадков прогнозируется в пределах 35-76 мм, а на Прикарпатье — до 138 мм.

В начале месяца ожидается комфортная погода с дневной температурой +14...+20 °С, ночной — +4...+10 °С. Заморозки маловероятны, однако по исследованиям Укргидрометцентра, такие снижения температур возможны даже еще до 25 мая. Во второй декаде мая в южных регионах и на Закарпатье начнется климатическое лето — среднесуточная температура превысит +15 °С.

Май будет богатым на грозы

Метеоролог Игорь Кибальчич уточняет, что несмотря на весеннюю пору, погода нередко будет напоминать летнюю: во многих регионах часто будут сильные грозы, а температура днем может достигать жарких отметок до +30...+32 °С. Однако длительных периодов жары не будет. В отдельные дни, особенно на западе и севере страны, вероятны кратковременные похолодания, ночные температуры могут снижаться до +1...+7 °С, а в горных районах — даже до заморозков.

По его словам, с 4—5 мая в Украине начнутся затяжные циклоны: начнутся дожди, местами с грозами, градом и шквальным ветром.

В первой половине месяца на юге и востоке возможны кратковременные жаркие дни с температурой до +33 °С. Вторая половина мая будет более стабильной: атмосферное давление вырастет, количество осадков уменьшится, а небо чаще будет ясным.

В среднем в Украине майская температура будет держаться в пределах +13...+17 °С. В юго-восточных областях будет на 1-1,5 °С выше нормы.

Также Игорь Кибальчич прогнозирует, что в мае будет много дождей, однако, это полезно для экологии и природы — так минимизируются риски пожаров в экосистемах из-за засухи.

"За счет активной циклонической деятельности и грозовых процессов, осадков в мае ожидается ощутимо больше нормы, в среднем на 25 — 75%. В равнинной местности выпадет 45 - 90 мм осадков, в Карпатах и горах Крыма до 100 — 150 мм. Это должно компенсировать их дефицит в предыдущие месяцы и создаст благоприятные условия для роста и развития растений, а также существенно снизит риски природных пожаров", — сообщил метеоролог.

Погода в мае по Украине — прогноз по регионам страны

Погодные прогнозы порталов meteo.ua и Meteoprog также подтверждают изменчивость погоды в течение мая. На западе ожидаются сильные ливни и грозы, а местами — похолодание до +10 °С днем.

На западе Украины после кратковременного тепла с +20...+22 °С ожидаются затяжные ливни, особенно в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Температура временно снизится до +10...+12 °С.

Погода во Львове на май. Фото: скриншот Метеопрог

На севере страны уже с начала мая будут дожди и облачная погода, однако без резкого холода. Днем — до +19 °С, ночью — +12 °С. Во второй половине месяца осадков станет меньше.

Погода в Киеве в мае. Фото: скриншот

В центральных регионах Украины в течение мая будет постепенное потепление до +24 °С, в целом дожди прогнозируются в трех волнах: 9-14, 16-19 и 21-27 мая. Меньше всего осадков — в Днепропетровской области.

Прогноз погоды в Днепре на май. Фото: скриншот

На востоке сначала в мае похолодает, а затем резко потеплеет. Донецкая и Луганская области будут самыми теплыми, днем местами до +28 °С, дождей будет немного.

Погода в Харькове на май. Фото: скриншот

В Одесской области и Крыму прогнозируют прохладный май - +15...+20 °С и значительные осадки во второй половине месяца. В то же время в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях будет теплее — до +26 °С, но в конце мая тоже ожидаются сильные ливни. Впрочем, уже в конце месяца на юге будет жарко.

Прогноз погоды в мае в Одессе. Фото: скриншот

Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на май. В течение месяца будет несколько мощных бурь.

Также синоптики составили прогноз погоды на первые дни мая — в некоторых регионах резко похолодает.