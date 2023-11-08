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Какое наказание грозит, если проигнорировать три повестки – ответ адвоката

8 ноября 2023 08:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Какое наказание грозит, если проигнорировать три повестки – ответ адвоката
Вручение повестки мужчине. Иллюстративное фото: соцсети
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Если военнообязанный украинец получил в течение года три повестки для того, чтобы уточнить информацию или пройти военно-врачебную комиссию и не явился по этому обязательству, то его может ожидать уголовная ответственность. Большим риском может быть двукратное привлечение к административной ответственности за то, что он не появился по повестке.

Об этом сообщил адвокат Роман Симутин в своем телеграмм-канале.

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По его словам, если не явиться на военно-врачебную комиссию, то это почти точно может привести к признанию мужчины виновным в уклонении от мобилизации.

Симутин отметил, что если военнообязательному гражданину вручили три повестки для уточнения данных или ВЛК, но он их проигнорировал, то ТЦК может написать заявление в полицию, однако вряд ли это случится.

"Следователю еще придется доказать, что именно вы получили повестку и намеренно уклонялись от призыва. А это проведение почерковедческой экспертизы для идентификации подписи, если вы отрицаете подлинность вашего автографа, установление обстоятельств, при которых получена повестка, допрос свидетелей, а это преимущественно работники ТЦК или полицейские, показания которых сомнительны, и множество других мелочей", — объяснил адвокат.

По его словам, вероятность такого способа очень мизерная, ведь полицейские не будут переделывать много работы, имея понимание, что это ничем не поможет.

Двухкратное привлечение к админответственности

Если человека уже два раза привлекли к административной ответственности, то это уже нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. Поэтому если военнообязанный не оспорил решение начальника военкомата о привлечении к админответственности, то он может быть привлечен уже к уголовной ответственности.

В таком случае следователь уже не должен доказывать обстоятельства вручения повестки и проводить экспертизы, ведь доказательства его устранения уже будут.

"Почему же обязательно дважды? Это повторность, то есть совершение нарушения два и более раза и системность, то есть вы совершали правонарушения систематически и с умыслом на уклонение от мобилизации", — добавил Симутин.

Также, если гражданин без важных причин не явился в ТЦК после прохождения ВЛК и вручения повестки на отправку, то его почти гарантированно могут признать виновным в уклонении от мобилизации.

наказание за уклонение от мобилизации
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Адвоката Симутина
наказание за уклонение от мобилизации
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Адвоката Симутина

Напомним, 2024 год станет для Украины еще одним годом вызовов и борьбы за свободу и независимость. Украинская власть продолжает совершенствовать законы по мобилизации, поэтому в новом году граждан ожидают серьезные изменения и улучшения в мобилизационных процессах.

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