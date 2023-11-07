В МОЗ назвали варіанти оскарження рішення ВЛК — деталі

Допомога юристів військовослужбовцям. Ілюстративне фото: google.com

Незаконно мобілізовані українці, які мають вроджені патологічні хвороби, можуть оскаржити рішення військово-лікарських комісій. Для цього існують два наявні варіанти.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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У відомстві нагадують: оскаржити рішення ВЛК можна, якщо військовослужбовець, або мобілізований вважає, що рішення комісії не відображає реального стану здоров'я.

"Варіантів оскарження два: у досудовому порядку та через суд", — уточнюють у МОЗ.

Оскарження у досудовому порядку

У відомстві радять починати з оскарження у досудовому порядку. Для цього необхідно:

Написати заяву про незгоду з висновками ВЛК та проханням переглянути зазначене рішення вищою ВЛК;

Додати до заяви усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера);

З такими документами та заявою необхідно або самостійно прийти до вищої ВЛК, або надіслати поштою на адресу відповідної ВЛК.

За підсумками розгляду комісія переглядає заяву або може направити на повторний медогляд. Далі заявнику надають новий висновок про стан здоров'я.

Оскарження через суд

Якщо перший метод не дав результату, заявник може звернутися до суду.

Суд не може скасувати рішення ВЛК за медичними показниками, але має повноваження встановити порушення у процедурі проведення військово-лікарської комісії. Рішення ВЛК можуть скасувати лише на цій підставі — тобто, за рішенням суду.

Нагадаємо, що раніше Міністерство оборони України оновило список хвороб, з якими можуть мобілізувати. Також юристи-правозахисники пояснили чи мають право співробітники ТЦК СП заходити на приватну територію без дозволу власника.