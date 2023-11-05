Мобілізація триває — з якими хворобами призовникам можуть вручити повістку
В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. Як наслідок — українцям продовжують вручати повістками. Чоловіки призовного віку можуть отримати три види повісток навіть попри наявність певних хвороб.
Про це пише Фокус.
На сьогодні в Україні існує чотири види повісток, однак у зв'язку з повномасштабною війною в Україні повістки про призов на військову службу не вручаються.
Які види повісток можуть вручити
У листопаді придатні до військової служби можуть отримати наступні види повісток:
- для уточнення даних. Вона видається, щоб мати актуальні відомості про склад сім'ї, стан здоров'я, місце роботи, прописку. Під таким документом мобілізацію не передбачають.
- про проходження військово-лікарськох комісії. Якщо таку повістку вручили, то людина зобов'язана пройти військово-лікарську комісію, щоб визначити придатність чи непридатність до військової служби.
- призов до військової служби. Такий документ вимагає від військовозобов'язаної особи з'явитися у вказане місце та час.
Перелік хворіб з якими можуть вручити повістку
Міністерство оборони України в серпні затвердило перелік захворювань згідно якими військовозобов'язані визнаються придатними до військової служби.
Серед них:
- клінічно вилікуваний туберкульоз
- безсимптомний перебіг ВІЛ
- порушення згортання кровізахворювання ендокринної системи з незначними функціональними порушеннями;
- легкі, короткочасні, хворобливі прояви психічних розладів;
- повільні прогресуючі захворювання центральної нервової системи тощо.
Раніше ми писали, що правозахисники дали декілька порад студентам, які кроки треба зробити, аби отримати відстрочку від мобілізації.
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