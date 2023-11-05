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Мобілізація триває — з якими хворобами призовникам можуть вручити повістку

5 листопада 2023 01:05
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Мобілізація триває — з якими хворобами призовникам можуть вручити повістку
Українські військові на фронті. Фото: Українська правда
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 15 листопада. Як наслідок — українцям продовжують вручати повістками. Чоловіки призовного віку можуть отримати три види повісток навіть попри наявність певних хвороб.

Про це пише Фокус.

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На сьогодні в Україні існує чотири види повісток, однак  у зв'язку з повномасштабною війною в Україні повістки про призов на військову службу не вручаються.

Які види повісток можуть вручити

У листопаді придатні до військової служби можуть отримати наступні види повісток:

  • для уточнення даних. Вона видається, щоб мати актуальні відомості про склад сім'ї, стан здоров'я, місце роботи, прописку. Під таким документом мобілізацію не передбачають.
  • про проходження військово-лікарськох комісії. Якщо таку повістку вручили, то людина зобов'язана пройти військово-лікарську комісію, щоб визначити придатність чи непридатність до військової служби.
  • призов до військової служби. Такий документ вимагає від військовозобов'язаної особи з'явитися у вказане місце та час.

Перелік хворіб з якими можуть вручити повістку

Міністерство оборони України в серпні затвердило перелік захворювань згідно якими  військовозобов'язані визнаються придатними до військової служби.

Серед них:

  • клінічно вилікуваний туберкульоз
  • безсимптомний перебіг ВІЛ
  • порушення згортання кровізахворювання ендокринної системи з незначними функціональними порушеннями;
  • легкі, короткочасні, хворобливі прояви психічних розладів;
  • повільні прогресуючі захворювання центральної нервової системи тощо.

Раніше ми писали, що правозахисники дали декілька порад студентам, які кроки треба зробити, аби отримати відстрочку від мобілізації.

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