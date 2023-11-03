Що робити студенту, якщо прийшла повістка — відповідь адвоката

Юнаки у військкоматі. Ілюстративне фото: соцмережі

Наразі в Україні триває загальна мобілізація. Тому правозахисники дали декілька порад студентам, які кроки треба зробити, аби отримати відстрочку від мобілізації.

Про це повідомив юрист та адвокат Ростислав Кравець, пише "Факти".

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Як студенту отримати відстрочку

За словами адвоката, згідно зі статтею 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період:

здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти;

студенти фахової передвищої та вищої освіти;

асистенти-стажисти;

аспіранти та докторанти.

Всі студенти денної форми навчання, як наголошує правозахисник, мають право на відстрочку від призову. Однак іноді ТЦК СП незалежно від віку, спеціалізації, вже наявної освіти тощо можуть помилково вручити повістку. Якщо так сталося, і студент отримав повістку, він має повідомити ТЦК про свою відстрочку, аби не бути мобілізованим.

"Для цього потрібно відразу надіслати письмову заяву в ТЦК та СП на відстрочку від мобілізації. До заяви додайте копії документів, які можуть підтвердити, що ви є студентом за денною формою у вищому навчальному закладі", — зазначає Кравець.

Нагадаємо, що раніше юристи пояснили процедуру можливого зниження в Україні призовного віку, та чи стосується це явище студентів. Також нардеп Федір Веніславський пояснив, чи скасують відстрочку чоловікам, які раптово вирішили стати студентами.