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Веніславський пояснив, чи скасують відстрочку чоловікам, які раптово вирішили стати студентами

20 жовтня 2023 19:11
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Веніславський пояснив, чи скасують відстрочку чоловікам, які раптово вирішили стати студентами
Українські солдати на плацу. Фото: соцмережі
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Відстрочка від призову потрібна для студентів, які здобувають послідовну освіту: професійно-технічну, передвищу, вищу, а потім післядипломну. Недопустимо, коли чоловіки несподівано виявили бажання навчатися під час війни.

Про це повідомив член комітету з нацбезпеки та оборони України Федір Веніславський в інтерв'ю BBC.

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Відстрочки не буде

За його словами, велика кількість чоловіків забажали здобути другу вищу освіту на денній формі навчання, щоб уникнути призову на військову службу до лав Збройних сил України.

"Є значна кількість чоловіків у віці сорок-п'ятдесят років, які раптом виявили бажання здобувати вищу освіту — другу, третю чи четверту, причому на денній формі", — сказав Федір Веніславський.

Він зазначив, що для нього як для юриста це очевидна форма уникнення мобілізації. Також він додав, що питання позбавлення відстрочки від призову для студентів, які здобувають другу вищу освіту, є чутливим питанням, тому не варто чекати швидких змін.

"На сьогодні говорити про якусь модель скасування відстрочки, яка має загальну підтримку, ми ще не можемо. Тривають дискусії", — наголосив він.

Веніславський переконаний: це питання потрібно вирішувати, проте коли це буде і як — робити висновки зарано. На його думку, відстрочка потрібна, якщо чоловік здобуває послідовну освіту — професійно-технічну, передвищу, вищу, а потім післядипломну.

Він додав, що недопустимим варіантом поведінки є те, коли чоловік несподівано вирішив йти вчитися у зовсім іншу сферу під час війни.

Нагадаємо, що раніше Федір Веніславський розповів, які зміни для виїзду за кордон чекають жінок. Також він не так давно розповів, кому з жінок вручатимуть повістки з 1 жовтня поточного року. 

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