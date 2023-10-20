Вениславский объяснил, отменят ли отсрочку мужчинам, которые внезапно решили стать студентами

Украинские солдаты на плацу. Фото: соцсети

Отсрочка от призыва необходима студентам, получающих последовательное образование: профессионально-техническое, высшее, второе высшее, а затем последипломное. Недопустимо, когда мужчины неожиданно изъявили желание учиться во время войны.

Об этом сообщил член комитета по нацбезопасности и обороне Украины Федор Вениславский в интервью BBC.

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Отсрочки не будет

По его словам, большое количество мужчин захотели получить второе высшее образование на дневной форме обучения, чтобы избежать призыва на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины.

"Есть значительное количество мужчин в возрасте сорока-пятидесяти лет, которые вдруг изъявили желание получать высшее образование — второе, третье или четвертое, причем на дневной форме", — сказал Федор Вениславский.

Он отметил, что для него как для юриста это очевидная форма уклонения от мобилизации. Также он добавил, что вопрос избавления от отсрочки от призыва для студентов, получающих второе высшее образование, является чувствительным вопросом, поэтому не стоит ожидать скорых изменений.

"На сегодняшний день говорить о какой-то модели отмены отсрочки, которая имеет общую поддержку, мы еще не можем. Продолжаются дискуссии", — подчеркнул он.

Вениславский убежден: этот вопрос нужно решать, однако когда это будет и как — делать выводы пока рано. По его мнению, отсрочка нужна, если мужчина получает последовательное образование — профессионально-техническое, высшее, а затем последипломное.

Он добавил, что недопустимым вариантом поведения является то, когда мужчина неожиданно решил уйти в совершенно другую сферу во время войны.

Напомним, что ранее Федор Вениславский рассказал, какие изменения для выезда за границу ждут женщин. Также он недавно рассказал, кому из женщин будут вручать повестки с 1 октября текущего года.