Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Веніславський розповів, які зміни для виїзду за кордон чекають жінок arrow

Веніславський розповів, які зміни для виїзду за кордон чекають жінок

8 вересня 2023 12:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Чи заборонять жінкам виїзд за кордон — відповідь Федора Веніславського
Член парламентського Комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський. Фото: Укрінформ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Останнім часом ширять чутки, що виїзд за кордон жінкам також буде заборонений. Проте це правило діє не для всіх, а лише для тих, хто стоятиме на військовому обліку. 

Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна

Читайте також:

Чи заборонять жінка виїзд за кордон

Як відомо, обмеження на виїзд за кордон буде стосуватися лише військовозобов'язаних жінок, які вже були мобілізовані. 

"Обмеження на виїзд за кордон буде стосуватися виключно жінок, які вже мобілізовані, відповідно до тих чи інших мобілізаційних завдань. Оскільки ці жінки, набувши статусу військовослужбовців, набувають відповідні права та обмеження", — зазначив Веніславський.

Він також додав, що жінки, які були поставлені на військовий облік не мають обмежень для виїзду. 

"Зараз є жінки, які стоять на військовому обліку й жодних обмежень у виїзді за кордон для них не встановлено", — додав Веніславський.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, яку категорію жінок призвуть першими та як їм вручатимуть повістки. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

None

Нові інфекції, лікарі на окупованих територіях та робота під час війни. Ексклюзив з міністром Ляшко

Новина з фото

01:31 В одній з областей України значно посилять мобілізацію: ОВА співпрацюватиме з ТЦК та СП

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

11:40 Розвідка Британії попередила українських військових про небезпеку для Android

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз