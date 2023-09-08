Чи заборонять жінкам виїзд за кордон — відповідь Федора Веніславського

Член парламентського Комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський. Фото: Укрінформ

Останнім часом ширять чутки, що виїзд за кордон жінкам також буде заборонений. Проте це правило діє не для всіх, а лише для тих, хто стоятиме на військовому обліку.

Про це заявив член парламентського Комітету з питань національної безпеки Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна.

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Як відомо, обмеження на виїзд за кордон буде стосуватися лише військовозобов'язаних жінок, які вже були мобілізовані.

"Обмеження на виїзд за кордон буде стосуватися виключно жінок, які вже мобілізовані, відповідно до тих чи інших мобілізаційних завдань. Оскільки ці жінки, набувши статусу військовослужбовців, набувають відповідні права та обмеження", — зазначив Веніславський.

Він також додав, що жінки, які були поставлені на військовий облік не мають обмежень для виїзду.

"Зараз є жінки, які стоять на військовому обліку й жодних обмежень у виїзді за кордон для них не встановлено", — додав Веніславський.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, яку категорію жінок призвуть першими та як їм вручатимуть повістки.