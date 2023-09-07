Веніславський розповів, кому з жінок вручатимуть повістки з 1 жовтня

Українська військова. Фото: vechirniy.kyiv

Наразі парламент не планує розширювати перелік спеціальностей, які мають жінки, для обов’язкової постановки на військовий облік. З 1 жовтня на облік повинні стати лише ті українки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність.

Про це повідомив народний депутат, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

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Військовий облік жінок

Веніславський нагадав, що у 2022 році ВРУ ухвалила зміни до закону про мобілізаційну підготовку й мобілізацію. Відповідно до нього, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов’язковому військовому обліку. За словами нардепа, з 1 жовтня такі українки повинні з'явитися до ТЦК і СП та пройти необхідні процедури.

Він пояснив, у випадку, коли стан здоров'я дозволяє жінкам таких спеціальностей бути на військовій службі, то вони отримають статус військовозобов’язаних і будуть на військовому обліку.

"Ухваленим законом фактично було надано рік на розробку відповідних підзаконних нормативно-правових актів. За цей час Кабмін підготував постанову, а Міноборони — наказ, яким запроваджено обов’язковий військовий облік жінок медичної та фармацевтичної спеціальностей із 1 жовтня цього року. Такий підхід не є якимсь новаторством, оскільки і в колишньому СРСР, і країнах західного світу жінки, що мають медичну освіту, як правило є військовозобов’язаними й підлягають відповідному обліку", — зазначив політик.

Веніславський повідомив, що жінки мирних професій, які є спорідненими з певними військово-обліковими спеціальностями, у разі добровільної згоди також можуть стати на військовий облік.

За його словами, військовозобов’язані — незалежно від того, жінка це чи чоловік, — отримують повістки й можуть бути мобілізовані тільки тоді, коли цього потребує план мобілізації й необхідні люди для формування нових підрозділів або поповнення втрат.

"Хочу нагадати, що не лише жінки є бойовими медиками, тож некоректно говорити, що буде мобілізовано багато жінок. В Україні продовжуватиметься планова мобілізація, просто розширюється перелік осіб, які можуть бути мобілізовані", — зазначив Веніславський.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, таким чином призову підлягають військовозобов'язані чоловіки та жінки, які не мають обмежень за станом здоров'я для виконання бойових завдань. Стало відомо, які категорії українців підлягають мобілізації від вересня.

Також ми писали, що в Україні є категорії осіб, яких точно не мобілізують.