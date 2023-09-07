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Вениславский рассказал, кому из женщин будут вручать повестки с 1 октября

7 сентября 2023 11:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вениславский рассказал, кому из женщин будут вручать повестки с 1 октября
Украинская военная. Фото: vechirniy.kyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сейчас парламент не планирует расширять перечень специальностей, которые имеют женщины, для обязательной постановки на военный учет. С 1 октября на учет должны стать только украинки, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность.

Об этом сообщил народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

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Военный учет женщин

Вениславский напомнил, что в 2022 году ВРУ приняла изменения в закон о мобилизационной подготовке и мобилизации. Согласно ему, женщины, которые имеют медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному воинскому учету. По словам нардепа, с 1 октября такие украинки должны явиться в ТЦК и СП и пройти необходимые процедуры.

Он объяснил, в случае, когда состояние здоровья позволяет женщинам таких специальностей быть на военной службе, то они получат статус военнообязанных и будут на воинском учете.

"Принятым законом фактически был предоставлен год на разработку соответствующих подзаконных нормативно-правовых актов. За это время Кабмин подготовил постановление, а Минобороны — приказ, которым введен обязательный воинский учет женщин медицинской и фармацевтической специальностей с 1 октября этого года. Такой подход не является каким-то новаторством, поскольку и в бывшем СССР, и странах западного мира женщины, имеющие медицинское образование, как правило, являются военнообязанными и подлежат соответствующему учету", — отметил политик.

Вениславский сообщил, что женщины мирных профессий, которые являются родственными с определенными военно-учетными специальностями, в случае добровольного согласия также могут стать на воинский учет.

По его словам, военнообязанные — независимо от того, женщина это или мужчина, — получают повестки и могут быть мобилизованы только тогда, когда в этом требуется план мобилизации и необходимые люди для формирования новых подразделений или пополнения потерь.

"Хочу напомнить, что не только женщины являются боевыми медиками, поэтому некорректно говорить, что будет мобилизовано много женщин. В Украине будет продолжаться плановая мобилизация, просто расширяется перечень лиц, которые могут быть мобилизованы", — отметил Вениславский.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, таким образом призыву подлежат военнообязанные мужчины и женщины, не имеющие ограничений по состоянию здоровья для выполнения боевых задач. Стало известно, какие категории украинцев подлежат мобилизации с сентября.

Также мы писали, что в Украине есть категории лиц, которых точно не мобилизуют.

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