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Військовий облік жінок: кого призвуть в першу чергу

6 вересня 2023 13:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військовий облік жінок: кого призвуть в першу чергу
Дівчина у лавах ЗСУ. Фото: ukrmilitary.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

З 1 жовтня 2023 року Україна ухвалює нові правила військового обліку для жінок. Тепер у ТЦК потрібна явка жінок-медиків, включаючи лікарів, фармацевтів та медсестер.

Про це повідомляють ЗМІ.

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Попри новий порядок військового обліку жінок, фахівці зазначають, що реалізація цього порядку, ймовірно, матиме добровільний характер. Проблема полягає в тому, що районні ТЦК не мають даних про жінок з медичною освітою. До того ж до 2026 року надано перехідний етап, протягом якого жінки з медичної сфери можуть отримувати роботу без проходження військового обліку.

Питання контролю за дотриманням нового порядку залишається відкритим. Неможливо видати повістку жінці, якщо вона ще не значиться на військовому обліку.

За новими правилами, навчальні заклади медичного та фармацевтичного спрямування зобов'язані надавати список своїх випускниць у ТЦК за два місяці до закінчення навчання. Ці дані зберігатимуться 10 років. На їхній основі випускницям видадуть тимчасові посвідчення, які діють 30 днів. Протягом цього часу жінкам належить відвідати ТЦК та пройти комісію.

Тим жінкам із медичної галузі, хто завершив навчання до введення нових правил, надано відстрочку до 2026 року, згідно з пунктом 51 рішення від 30 грудня 2022 року №1487.

Нагадаємо, що в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, таким чином заклику підлягають військовозобов'язані чоловіки та жінки, які не мають обмежень за станом здоров'я для виконання бойових завдань. Стало відомо, які категорії українців підлягають мобілізації від вересня.

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