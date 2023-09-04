Военный учет женщин с 1 октября: юрист объяснил, кого это касается

Военнослужащие принимают участие в репетиции военного парада. Фото: Минобороны Украины

С 1 октября украинки, работающие в сфере медицины и фармацевтики, должны зарегистрироваться в ТЦК и СП. Работницы других отраслей могут добровольно выбирать становиться на военный учет или нет.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Как женщины могут стать на военный учет

Отмечается, что с октября на военный учет должны стать врачи, медсестры и фармацевты до 60 лет, которые могут быть мобилизованы по состоянию здоровья, что определит ВЛК. Чтобы стать на военный учет, следует обратиться в ТЦК, куда нужно взять с собой паспорт, диплом о медобразовании и справку с места работы.

Таким образом, военнообязанные женщины должны:

становиться на военный учет;

проходить подготовку к службе;

сообщать ТЦК об изменении места регистрации/жительства, семейного статуса, инвалидности и т.д.

Какие женщины не могут трудоустроиться без военного билета

По закону медицинские работницы и фармацевты без военно-учетных документов не могут получить работу. Однако для женщин, получивших образование до 30 декабря 2022 года (до введения изменений в закон о воинской обязанности и военной службе), действует переходный период. До конца 2026 года они могут работать как невоеннослужащие.

Однако работодатели должны отчитываться ТЦК и СП о женщинах с медицинским или фармацевтическим образованием, не состоящих на военном учете. Не устроившиеся на работу медики и фармацевты должны сами стать на учет.

Также при наличии статуса военнообязанных или без него женщинам разрешено выезжать за границу. Это регулируется в соответствии с законодательством.

Напомним, что в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, таким образом призыву подлежат военнообязанные мужчины и женщины, не имеющие ограничений по состоянию здоровья для выполнения боевых задач. Стало известно, какие категории украинцев подлежат мобилизации с сентября.