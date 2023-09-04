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Військовий облік жінок із 1 жовтня: юрист пояснив, кого це стосується

4 вересня 2023 05:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Військовий облік жінок із 1 жовтня: юрист пояснив, кого це стосується
Військовослужбовиці беруть участь у репетиції військового параду. Фото: Міноборони України
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З 1 жовтня українки, що працюють у сфері медицини та фармацевтики мають зареєструватися у ТЦК та СП. Працівниці інших галузей можуть добровільно обирати ставати на військовий облік чи ні.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Як жінки можуть стати на військовий облік

Зазначається, що з жовтня на військовий облік повинні стати лікарки, медсестри та фармацевтки до 60 років, які можуть бути мобілізовані за станом здоров'я, що визначить ВЛК. Щоб стати на військовий облік, треба звернутися в ТЦК, куди потрібно взяти з собою паспорт, диплом про медосвіту та довідку з місця роботи.

Таким чином військовозобов'язані жінки повинні:

  • ставати на військовий облік;
  • проходити підготовку до служби;
  • повідомляти ТЦК про зміну місця реєстрації/проживання, сімейного статусу, інвалідності тощо.

Які жінки не можуть працевлаштуватися без військового квитка

Згідно з законом, медичні працівниці і фармацевтки без військово-облікових документів не можуть отримати роботу. Проте для жінок, які здобули освіту до 30 грудня 2022 року (до введення змін до закону про військовий обов'язок та військову службу), діє перехідний період. До кінця 2026 року вони можуть працювати як невійськовослужбовці.

Однак роботодавці повинні звітувати ТЦК та СП про жінок з медичною чи фармацевтичною освітою, які не стоять на військовому обліку. Медички та фармацевтки, що не влаштувалися на роботу, повинні самі стати на облік.

Також наразі за наявності статусу військовозобов'язаних чи без нього жінкам дозволено виїздити за кордон. Це регулюється згідно з законодавством.

Нагадаємо, що в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, таким чином призову підлягають військовозобов'язані чоловіки та жінки, які не мають обмежень за станом здоров'я до виконання бойових завдань. Стало відомо, які категорії українців підлягають мобілізації з вересня.

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