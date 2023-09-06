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Военный учет женщин: кого призовут в первую очередь

6 сентября 2023 13:25
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Военный учет женщин: кого призовут в первую очередь
Девушка в рядах ВСУ. Фото: ukrmilitary.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

С 1 октября 2023 года Украина принимает новые правила военного учета для женщин. Теперь в ТЦК требуется явка женщин-медиков, включая врачей, фармацевтов и медсестер. 

Об этом сообщают СМИ.

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Несмотря на новый порядок военного учета женщин, специалисты отмечают, что реализация данного порядка, вероятно, будет иметь добровольный характер. Проблема заключается в том, что районные ТЦК не обладают данными о женщинах с медицинским образованием. К тому же до 2026 года предоставлен переходный этап, в течение которого дамы из медицинской сферы могут получать работу без прохождения воинского учета.

Вопрос о контроле за соблюдением нового порядка остается открытым. Невозможно выдать повестку женщине, если она еще не числится на воинском учете. 

По новым правилам, учебные заведения медицинской и фармацевтической направленности обязаны предоставлять список своих выпускниц в ТЦК за два месяца до окончания учебы. Эти данные будут храниться 10 лет. На их основе выпускницам выдадут временные удостоверения, которые действуют 30 дней. В течение этого времени дамам предстоит посетить ТЦК и пройти комиссию.

Тем женщинам из медицинской отрасли, кто завершил обучение до введения новых правил, предоставлена отсрочка до 2026 года, согласно пункту 51 решения от 30 декабря 2022 года №1487.

Напомним, что в Украине продолжается военное положение и общая мобилизация, таким образом призыву подлежат военнообязанные мужчины и женщины, не имеющие ограничений по состоянию здоровья для выполнения боевых задач. Стало известно, какие категории украинцев подлежат мобилизации с сентября.

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