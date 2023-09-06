Адвокат розповів, кого точно не мобілізують восени

Вручення повістки. Фото: google.com

В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Громадянам надалі видаватимуть повістки, однак є категорії осіб, яких точно не мобілізують.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець для ТСН.

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Кого не мобілізують

Кравець розповів, що існують категорії громадян, які можуть піти на службу лише за власним бажанням:

призовники віком від 18 до 27 років, які раніше не проходили строкову службу;

жінки, придатні за станом здоров'я;

особи з інвалідністю та ті, хто мають право на відстрочення від мобілізації за сімейними обставинами, з проходженням служби за місцем проживання.

За словами адвоката, станом на сьогодні, хоч Верховна Рада України зменшила вік строкової служби до 25 років, президент Володимир Зеленський ще не підписав ці зміни.

"Фактично до 27 років, якщо особа не служила, мобілізувати її не можуть, тому що строкової служби в нас зараз немає", – зазначив Кравець.

Він пояснив, якщо особа обмежено придатна, то її можуть мобілізувати.

"Якщо особа не придатна і виключена з військового обліку, то мобілізувати її не можуть. Також не можуть мобілізувати осіб, звільнених з місць покарань, які вчинили тяжкі або особливо тяжкі злочини", — додав адвокат.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Тому отримати повістки можуть усі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, але є нюанси.

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