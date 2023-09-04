Мобілізація в Україні: хто та які повістки отримає у вересні 2023 року

Передусім мобілізації підлягають військовозобов'язані громадяни України з бойовим досвідом. Фото: Focus.ua

Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Тому отримати повістки можуть усі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років, але є нюанси.

Про це нагадало РБК-Україна.

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У вересні військовозобов'язаним видаватимуть три види повісток:

повістку для уточнення даних (можуть вручити на вулиці);

повістку на проходження ВЛК (тільки після уточнення даних);

мобілізаційне розпорядження (якщо ВЛК визнала особу придатною, або обмежено придатною до військової служби).

Кому вручатимуть повістки

Придатним та обмежено придатним за станом здоров'я з досвідом військової служби віком від 18 до 60 років;

придатним та обмежено придатним за станом здоров'я віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби;

раніше знятим з військового обліку чоловікам віком від 18 до 60 років, визнаних придатними або обмежено придатними за станом здоров'я під час воєнного стану рішенням ВЛК, які не скоювали тяжких злочинів.

Передусім будуть мобілізувати військовозобов'язаних з бойовим досвідом, а згодом — людей з певними спеціальностями:

операторів БпЛА;

IT-фахівців;

водіїв;

зв'язківців;

фахівці зі снайпінгу;

тощо.

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Призовники від 18 до 27 років, які раніше не проходили строкову службу (можуть підписати контракт із ЗСУ);

військовослужбовці строкової служби (чий термін військової служби завершився під час дії воєнного стану та військова служба яких продовжена понад встановлені терміни, і які під час дії воєнного стану прослужили не менше шести місяців);

жінки, які придатні за станом здоров'я;

особи з інвалідністю та ті, хто мають право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами (з проходженням служби за місцем проживання) ;

громадяни інших країн.

Позаяк під час воєнного стану заборонено проведення призову до армії, то чоловікам від 18 до 27 років повістки на строкову службу не видаватимуться.

Раніше в ТЦК пояснили, кому можуть повторно вручити повістку. Також Верховна Рада підготувала законопроєкт, який скасовує право на відстрочку для деяких студентів.