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Міноборони оновило список хвороб для оцінки придатності до служби: кого мобілізують

3 вересня 2023 17:45
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Міноборони оновило список хвороб для оцінки придатності до служби: кого мобілізують
Воїни на шикуванні. Ілюстративне фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Обмежено придатних громадян мобілізуватимуть у разі, якщо в них є певні спеціальності. До того ж, у Міноборони оновили Розклад хвороб, за яким на ВЛК оцінюватимуть придатність до військової служби.

Про це йдеться у наказі Міноборони № 490.

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Згідно з наказом № 490 Міністерства оборони,  повністю оновили Розклад хвороб для оцінки придатності військовослужбовців. Так, раніше у воєнний час за статтями Розкладу ВЛК мала приймати постанову "придатний до військової служби", за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в. Однак нині ці слова  виключили. Тепер за "спірними" статтями придатними визнаватимуть усіх.

Так, ВЛК буде видавати не лише постанову про  обмежену придатність до військової служби, а й про придатність за конкретною військовою спеціальністю.

"У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за військовою спеціальністю командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю", — йдеться у наказі.

Також наказ деталізував порядок визначення місця служби для обмежено придатних та уточнив порядок ухвалення постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва) із проходженням військової служби та захистом Батьківщини.

До того ж уточнено перелік документів, які необхідно подати на розгляд. Водночас до положення внесено багато й  інших змін.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто підлягає призову у вересні. 

Також ми писали, як зміниться процес мобілізації після звільнення голів обласних ТЦК.

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