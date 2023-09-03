"Білий" квиток: що це означає та як впливає на придатність до служби

Повістка від ТЦК. Ілюстративне фото: google.com

Військовий квиток із позначками про непридатність до військової служби за медичними показаннями у народі називають "білим". Громадяни, які мають певну категорію "білого" квитка, не підлягають мобілізації.

Про це пише kp.ua.

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Що відомо про "білі" квитки

Вираз "білий квиток" походить ще з часів СРСР. "Білий квиток" видавався неблагонадійним особам чи молодим людям, які за станом здоров'я підлягали призову лише до тилового ополчення. Нині ж усі військові квитки з вигляду однакові. Однак і досі "білими квитками" у народі називають записи військово-лікарської комісії про обмежену придатність або непридатність до служби.

В Україні є три категорії придатності до служби, які означають "білий квиток":

Г – тимчасова непридатність (від 6 до 12 місяців);

В – непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

Д - повна непридатність до служби й зняття з військового обліку.

Отримати повістку можуть усі перелічені категорії. Адже таке повідомлення — шлях до ТЦК, де вже військово-лікарська комісія визначить, чи придатний громадянин до служби.

Звільняються від мобілізації лише ті громадяни, які мають "білий квиток" категорії Д — "непридатний для військової служби зі зняттям з військового обліку". До того ж лише з такою категорією чоловікам можна законно виїжджати за кордон.

Нагадаємо, юрист розповів, чи можуть співробітники ТЦК перевіряти на вулиці документи для вручення повістки.

Також стало відомо, що Міносвіти тепер вирішуватиме, чи потрібна чоловікам призовного віку друга вища освіта.