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"Белый" билет: что это значит и как влияет на пригодность к службе

3 сентября 2023 17:05
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
"Белый" билет: что это значит и как влияет на пригодность к службе
Повестка от ТЦК. Иллюстративное фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Военный билет с отметками о непригодности к военной службе по медицинским показаниям в народе называют "белым". Граждане, имеющие определенную категорию "белого" билета, не подлежат мобилизации.

Об этом пишет kp.ua.

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Что известно о "белых" билетах

Выражение "белый билет" происходит еще со времен СССР. "Белый билет" выдавался неблагонадежным лицам или молодым людям, которые по состоянию здоровья подлежали призыву только в тыловом ополчении. Сейчас все военные билеты по виду одинаковы. Однако до сих пор "белыми билетами" в народе называют записи военно-врачебной комиссии об ограниченной пригодности или непригодности к службе.

В Украине есть три категории пригодности к службе, которые означают "белый билет":

  • Г – временная непригодность (от 6 до 12 месяцев);
  • В – непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;
  • Д – полная непригодность к службе и снятие с военного учета.

Получить повестку могут все перечисленные категории. Ведь такое сообщение — путь в ТЦК, где уже военно-врачебная комиссия определит, пригоден ли гражданин к службе.

Освобождаются от мобилизации только те граждане, которые имеют "белый билет" категории Д — "непригодный для военной службы со снятием с военного учета". К тому же, только с такой категорией мужчинам можно законно выезжать за границу.

Напомним, юрист рассказал, могут ли сотрудники ТЦК проверять на улице документы для вручения повестки.

Также стало известно, что Минобразования теперь будет решать, нужно ли мужчинам призывного возраста второе высшее образование.

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