Чи можуть співробітники ТЦК перевіряти на вулиці документи для вручення повістки: відповідь юриста

Військові зупинили автівку для перевірки документів пасажирів. Фото: Google

В Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розв'язала Росія. В країні діє військовий стан та триває загальна мобілізація. Під час проведення мобілізаційних заходів іноді трапляються випадки, коли співробітники компетентних органів зупиняють на вулиці чоловіків призовного віку з метою перевірки документів та вручення повістки.

Новини.LIVE з'ясовували, чи законно це.

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Чи можуть ТЦК перевіряти документи?

Часто люди запитують про те, чи можуть здійснювати перевірку документів саме представники військкомату. Юристка Тетяна Козан роз'яснює ситуацію.

"Військові не мають права ані перевіряти документи, ані проводити затримання когось. Якщо ж у військових виникла якась підозра стосовно певної особи та її дій, вони повинні викликати поліцейських та вже за їх участю отримувати від людини пояснення чи перевіряти документи. Самостійно представники ТЦК теж не можуть здійснювати перевірку документів" — зазначає юристка.

Така зацікавленість часто пов'язана з іншою важливою темою — врученням повісток. На практиці може мати місце ситуація, коли перевірка документів передує подальшому врученню повістки.

"Вручати повістки на вулиці під час воєнного стану правомірно. Однак це має відбуватися в супроводі представника поліції. Інакше представники ТЦК не можуть вимагати у громадянина його документів", — підсумувала Тетяна Козян.

Нагадаємо, військовозобов'язаним чоловікам продовжують вручати повістки в Україні. Деякі з них вважають, що за кермом автомобіля вони можуть уникнути цієї процедури, однак це не так.

Згідно з законодавством України, повістка на мобілізацію повинна бути вручена особисто адресатові.