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Могут ли сотрудники ТЦК проверять на улице документы для вручения повестки: ответ юриста

2 сентября 2023 03:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Могут ли сотрудники ТЦК проверять на улице документы для вручения повестки: ответ юриста
Военные остановили автомобиль для проверки документов пассажиров. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия. В стране действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. Во время проведения мобилизационных мероприятий иногда случаются случаи, когда сотрудники компетентных органов останавливают на улице мужчин призывного возраста с целью проверки документов и вручения повестки.

Новини.LIVE выясняли, законно ли это.

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Могут ли ТЦК проверять документы?

Часто люди спрашивают, могут ли осуществлять проверку документов именно представители военкомата. Юрист Татьяна Козан разъясняет ситуацию.

"Военные не имеют права ни проверять документы, ни проводить задержание кого-либо. Если же у военных возникло какое-то подозрение в отношении определенного лица и его действий, они должны вызвать полицейских и уже с их участием получать от человека объяснения или проверять документы. Самостоятельно представители ТЦК тоже не могут осуществлять проверку документов", — отмечает юрист.

Такой интерес часто связан с другой важной темой — вручением повесток. На практике может произойти ситуация, когда проверка документов предшествует дальнейшему вручению повестки.

"Вручать повестки на улице во время военного положения правомерно. Однако это должно происходить в сопровождении представителя полиции. Иначе представители ТЦК не могут требовать у гражданина его документов", — подытожила Татьяна Козан.

Напомним, военнообязанным мужчинам продолжают вручать повестки в Украине. Некоторые из них считают, что за рулем автомобиля они могут избежать этой процедуры, однако это не так.

Согласно законодательству Украины, повестка на мобилизацию должна быть вручена лично адресату.

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