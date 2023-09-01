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Адвокат розповіла, чи можуть водіям в авто вручати повістки

1 вересня 2023 19:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Адвокат розповіла, чи можуть водіям в авто вручати повістки
Перевірка документів. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Військовозобов'язаним чоловікам продовжують вручати повістки в Україні. Деякі з них вважають, що за кермом автомобіля вони можуть уникнути цієї процедури, однак це не так.

Про це розповіла адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко для "РБК-Україна".

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Вручення повісток водіям

"Суттєвих змін від початку війни законодавство не зазнало. Місце вручення повісток жодним нормативним актом не встановлено", — наголосила Аніщенко.

Згідно з законодавством України, повістка на мобілізацію повинна бути вручена особисто адресатові.

"Це означає, що повістку слід вручити безпосередньо в руки чоловіка, якому вона адресована. Вручення в автомобілі на паркувальному майданчику не є найкращим способом виконання цієї процедури, оскільки можуть виникнути сумніви щодо дійсності вручення та забезпечення права адресата на інформацію", — зазначила адвокат.

Військові комісаріати можуть вручати повістки чоловікам також через поліцію.

"Якщо працівники військового комісаріату разом з поліцією вимагають від водія відкрити вікно та взяти повістку, це може розглядатися як офіційний процес вручення. Відповідно до закону, повістка має бути вручена особисто адресатові", — наголосила Аніщенко.

За її словами, якщо водій не відкриває вікно та не бере повістку, це може призвести до негативних наслідків. Наприклад, військовий комісаріат може вжити додаткові заходи для вручення повістки.

Адвокат розповіла, що вимоги зупиняти автівку для вручення повістки немає, однак не існує також прямої заборони так робити.

"Офіційні представники — працівники військового комісаріату або поліції — мають право зупиняти автомобілі для вручення повістки. Це відбувається в контексті мобілізації або виконання інших офіційних процедур. Відповідно до закону, повістка повинна бути вручена особисто адресатові, і зупинка автомобіля є одним із способів забезпечення особистого вручення", — додала вона.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів про плани військових щодо призову. За його словами, кожні два місяці реалізується новий затверджений план мобілізації. 

Також ми писали, що в Україні топчиновники, включно з самим Президентом, почали говорити про посилену мобілізацію. Мобілізаційні заходи продовжені Верховною Радою щонайменше до 15 листопада поточного року. Та чи наблизить перемогу те, що воювати піде кожен, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін на Міжнародній науково-експертній конференції. 

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