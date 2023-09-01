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Адвокат рассказала, могут ли водителям в авто вручать повестки

1 сентября 2023 19:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Адвокат рассказала, могут ли водителям в авто вручать повестки
Проверка документов. Фото: ГПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военнообязанным мужчинам продолжают вручать повестки в Украине. Некоторые считают, что за рулем автомобиля они могут избежать этой процедуры, однако это не так.

Об этом рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко для "РБК-Украина".

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Вручение повесток водителям

"Существенных изменений с начала войны законодательство не претерпело. Место вручения повесток ни одним нормативным актом не установлено", — подчеркнула Анищенко.

Согласно законодательству Украины, повестка на мобилизацию должна быть вручена лично адресату.

"Это означает, что повестку следует вручить непосредственно в руки человеку, которому она адресована. Вручение в автомобиле на парковке не является лучшим способом выполнения этой процедуры, поскольку могут возникнуть сомнения относительно действительности вручения и обеспечения права адресата на информацию", — отметила адвокат.

Военные комиссариаты могут вручать повестки мужчинам также через полицию.

"Если работники военного комиссариата вместе с полицией требуют от водителя открыть окно и взять повестку, это может рассматриваться как официальный процесс вручения. Согласно закону, повестка должна быть вручена лично адресату", — подчеркнула Анищенко.

По ее словам, если водитель не открывает окно и не берет повестку, это может привести к негативным последствиям. Например, военный комиссариат может принять дополнительные меры по вручению повестки.

Адвокат рассказала, что требования останавливать автомобиль для вручения повестки нет, однако не существует прямого запрета так делать.

"Официальные представители — работники военного комиссариата или полиции — имеют право останавливать автомобили для вручения повестки. Это происходит в контексте мобилизации или выполнения других официальных процедур. Согласно закону, повестка должна быть вручена лично адресату, и остановка автомобиля является одним из способов обеспечения личного вручения", — добавила она.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал о планах военных относительно призыва. По его словам, каждые два месяца реализуется новый утвержденный план мобилизации.

Также мы писали, что в Украине топ-чиновники, включая самого Президента, начали говорить об усиленной мобилизации. Мобилизационные мероприятия продлены Верховной Радой как минимум до 15 ноября текущего года. Но приблизит ли победу то, что воевать пойдет каждый, эксклюзивно для Новини.Live рассказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин на Международной научно-экспертной конференции.

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