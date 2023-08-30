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"Мобілізація за принципом всі йдуть прямо зараз": чи спрацює це в Україні. Ексклюзив

30 серпня 2023 05:35
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Посилена мобілізація в Україні: чи підуть воювати всі
Мобілізація в Україні. Фото: Google
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

В Україні топчиновники, включно з самим Президентом, почали говорити про посилену мобілізацію. Мобілізаційні заходи продовжені Верховною Радою щонайменше до 15 листопада поточного року. 

Та чи наблизить перемогу те, що воювати піде кожен, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін на Міжнародній науково-експертній конференції. 

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"Насправді є можливість тренувати кожного професійно, на перспективу. Щоб він знав своє місце, як в Ізраїлі, якщо умовно завтра війна або ескалація бойових дій. Я вважаю, що це не про те, щоб усіх перерахувати і сказати, що завтра ти йдеш в армію. Часи цього пройшли, ми живемо в 21 столітті. Нам потрібно зрозуміти, який критичний потенціал стримування. З НАТО це буде одна історія, без НАТО — інша. Це буде простіше, швидше, ефективніше для всіх нас", — сказав Клімкін. 

За його словами, Україні треба креативний та розумний процес на перспективу, обмін інформацією та нова логістика. І це все можна досягти у співпраці з Заходом. 

"Не турбуйтеся про те, що мобілізація за принципом всі йдуть прямо зараз, що це найкращий варіант. Ми так Росію не переможемо, ми переможемо тільки, як частина Заходу. І це те, до чого маємо прагнути", — підсумував Клімкін. 

Нагадаємо, голова Міноборони України Олексій Резніков розповів, чи буде в країні нова хвиля мобілізації. При цьому чиновник наголосив на стабільності ситуації в мобілізаційному складі української військової структури.

Додамо, що з огляду на продовження воєнного стану в Україні триває мобілізація. Водночас умов для посилення призову поки що немає.

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