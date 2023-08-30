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"Мобилизация по принципу все идут прямо сейчас": сработает ли это в Украине. Эксклюзив

30 августа 2023 05:35
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Усиленная мобилизация в Украине: пойдут ли все воевать
Мобилизация в Украине. Фото: Google
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине топ-чиновники, включая самого Президента, стали говорить об усиленной мобилизации. Мобилизационные мероприятия продлены Верховной Радой как минимум до 15 ноября текущего года.

Но приблизит ли победу то, что воевать пойдет каждый, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин на Международной научно-экспертной конференции.

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"На самом деле есть возможность тренировать каждого профессионально, на перспективу. Чтобы он знал свое место, как в Израиле, если условно завтра война или эскалация боевых действий. Я считаю, что это не о том, чтобы всех перечислить и сказать, что завтра ты идешь в армию. Времена этого прошли, мы живем в 21 веке. Нам нужно понять, какой критический потенциал сдерживания. Из НАТО это будет одна история, без НАТО — другая. Это будет проще, скорее, эффективнее для всех нас", сказал Климкин.

По его словам, Украине необходим креативный и разумный процесс на перспективу, обмен информацией и новая логистика. И все это можно достичь в сотрудничестве с Западом.

"Не беспокойтесь о том, что мобилизация по принципу все идут прямо сейчас, что это самый лучший вариант. Мы так Россию не победим, мы победим только, как часть Запада. И это то, к чему должны стремиться", подытожил Климкин.

Напомним, глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, будет ли в стране новая волна мобилизации. При этом чиновник отметил стабильность ситуации в мобилизационном составе украинской военной структуры.

Добавим, что с учетом продолжения военного положения в Украине продолжается мобилизация. В то же время, условий для усиления призыва пока нет.

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