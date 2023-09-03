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Минобороны обновило список болезней для оценки пригодности к службе: кого мобилизуют

3 сентября 2023 17:45
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Минобороны обновило список болезней для оценки пригодности к службе: кого мобилизуют
Воины на построении. Иллюстративное фото: google.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Ограниченно подходящих граждане будут мобилизовать в случае, если у них есть определенные специальности. К тому же в Минобороны обновили Расписание болезней, согласно которому ВВК будут оценивать пригодность к военной службе.

Об этом говорится в приказе Минобороны №490.

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Согласно приказу № 490 Министерства обороны полностью обновили Расписание болезней для оценки пригодности военнослужащих. Так, ранее в военное время по статьям Расписания ВВК должно было принимать постановление "пригодный к военной службе", за исключением статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в , 21-в, 22-в. Однако сейчас эти слова исключили. Теперь по "спорным" статьям пригодным будут признавать всех.

Так, ВВК будет издавать не только постановление об ограниченной пригодности к военной службе, но и о пригодности по конкретной военной специальности.

"В случае признания военнослужащего непригодным к службе по военной специальности командир части перед перемещением военнослужащего на другую должность может направить его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой военной специальности", — говорится в приказе.

Также приказ детализировал порядок определения места службы для ограниченно пригодных и уточнил порядок принятия постановления ВВК о причинной связи заболевания, травмы (ранения, контузии, увечья) с прохождением военной службы и защитой Родины.

К тому же, уточнен перечень документов, которые необходимо подать на рассмотрение. В то же время в положение внесены многие и другие изменения.

Напомним, ранее стало известно, кто подлежит призыву в сентябре.

Также мы писали, как изменится процесс мобилизации после увольнения председателей областных ТЦК.

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